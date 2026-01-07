基隆廟口攤商員工遭押走2小時獲釋 涉案3職校生稱帶錯人

基隆市蕭姓男子 （左，白色衣服）昨晚在基隆廟口上班時，遭陳姓（右，黑色上衣）等7名男子押走，還好蕭男被押走約2小時後獲釋，毫髮無傷。警方今天上午找到押走蕭男的陳姓等3名少年，釐清犯案動機中。（記者林嘉東攝）

基隆市蕭姓男子昨晚在基隆廟口上班時，遭陳姓等7名男子押走，還好蕭男被押走約2小時後獲釋，毫髮無傷。警方獲報以車追人，今（7日）上午找到押走蕭男的陳姓等3名少年，另有4名男子未到案；陳等3人供稱，他們帶錯人，全案朝強制罪嫌偵辦中。

基隆市警一分局延平街派出所昨晚9時許獲報，18歲蕭姓男子在基隆廟口仁一路、愛四路口大腸圈攤位打工時，突然有7名男子出現在攤位前，要求蕭男跟他們走，蕭起初不願意，最後仍跟著對方，坐上其中1輛車離去。

請繼續往下閱讀...

蕭坐上對方的車後，馬上打手機報案說他被人押走；警方獲報調閱路口監視器鎖定7名男子分乘2部車至廟口大腸圈攤位前，並將蕭男帶走。蕭被押走後，晚間11點被對方丟包在廟口附近一家超商，警方得知趕抵，發現蕭毫髮無傷，才鬆一口氣。

據指出，蕭被對方押走後，車上陳姓等少年，原來是要請蕭聯繫他班上的同學，蕭依約打電話給同學，但對方未接，對方在市區繞了幾圈後，才讓蕭男下車。

警方以車追人，查出陳姓等3名少年是基隆市某高中職校的學生，另搜索犯案車輛，查扣3把西瓜刀，並在犯嫌住處起獲1把玩具槍。據指出，陳等3人到案後稱，他們帶錯人，全案依陳等人涉妨害自由及妨害秩序罪偵辦中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法