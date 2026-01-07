為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「原計畫2小時大規模殺人」 台中男網路留言遭起訴

    2026/01/07 11:37 記者陳建志／台中報導
    台中張姓男子上月在北捷連還攻擊後，在網路發文「原計畫2小時大規模殺人」，台中地檢署依恐嚇公眾罪嫌將他起訴。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

    北捷上月發生連環攻擊事件，台中一名張姓男子事後在社群軟體 Threads上留言「原計畫是5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件，不是快閃中山站站外~難怪同夥表示失敗」等言論，台中地檢署接獲檢舉將張男拘提到案，並聲請羈押禁見獲准，檢察官今天偵結，依恐嚇公眾罪嫌將他起訴。

    台中地檢署上月接獲接獲檢舉，有民眾以暱稱「rleioutalf710902」，在社群軟體Threads留言「不一樣吧！原計畫板南站內，且在5點鐘開始，所以原計畫是5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件，不是快閃中山站站外，光煙霧彈在板南密閉空間，以及2小時的作案時間，死傷~哇塞~ 難怪同夥表示失敗」等恐嚇公眾安全言論。

    因認為已嚴重危害社會大眾安全，台中地檢署立即指派黃鈺雯檢察官指揮新北市警局三峽分局及法務部調查局航業調查處，上月21日拘提張姓男子到案，並經張男同意，帶回台中市清水區住處執行搜索，當場查扣手機1支，進行數位鑑識及比對分析，釐清犯罪動機及犯罪情節。

    張男坦承，是以張文同夥的角度發表相關言論，並知道這些言論會讓看到的民眾感到害怕，檢察官依恐嚇公眾罪嫌將他起訴，並認為時值社會傷口尚未癒合之際，再次撕裂人民對於國家安全體系與社會防護網之信任，建請法院從重量刑。

