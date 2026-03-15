新竹關西7.6度！ 今高溫上看27度 慎防日夜溫差

今日白天高溫將比昨日稍回升，東半部約23至24度，西半部約23至26度，南部近山區平地達26至27度，日夜溫差大。（資料照）

中央氣象署指出，今（15日）清晨天氣仍偏冷，嘉義以北及宜蘭低溫約12至16度，南部及花東16至18度，其中新北至苗栗近山區平地有局部地區可能出現10度左右或以下低溫，請民眾注意保暖。今日平地最低溫落在新竹縣關西鎮的「關西工作站」清晨5點31分僅測得7.6度。

今日白天高溫將比昨日稍回升，東半部約23至24度，西半部約23至26度，南部近山區平地達26至27度，日夜溫差大。天氣方面，各地大多為晴到多雲，只有在迎風面東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

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空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

週一至週二（16日至17日）環境轉偏東風，各地早晚天氣仍較涼，中南部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。

週三至週四（18日至19日）環境轉為偏東南風，氣溫進一步回升；各地大多為晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星短暫陣雨。週五（20日） 鋒面通過及東北季風稍增強，北部及宜蘭氣溫稍下降；迎風面水氣稍增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗山區有零星短暫陣雨，竹苗平地及中南部地區為多雲到晴。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 24 15 ~ 25 19 ~ 24 15 ~ 23

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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