03/15各報重點新聞一覽

總統賴清德昨出席「台灣總統直選卅週年 民主韌性研討會」開幕式，致詞強調，台灣必須堅持民主、不走回專制獨裁的回頭路。（記者廖振輝攝）

自由時報

台灣總統直選30週年 賴：強化國防 捍衛民主

今年是總統直選卅週年，總統賴清德昨出席「台灣總統直選卅週年 民主韌性研討會」時致詞表示，總統直選象徵「主權在民」，不僅確立民主台灣的重要里程碑，也彰顯台灣是一個主權獨立的國家；身為現任總統，台灣應勇敢追求未來，即使受到再大的威脅，也永遠不走回頭路。

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伊朗石油樞紐 美轟炸哈格島 川普警告若荷姆茲船隻遇襲 將打擊德黑蘭石油基建

美國總統川普十三日表示，美軍轟炸伊朗位於南部波斯灣外海的石油樞紐「哈格島」（Kharg Island），摧毀島上軍事設施，警告若德黑蘭持續鎖定航行荷姆茲海峽的船隻，便會打擊伊朗石油基礎建設。

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油價本週凍漲 4月電價不調整 國際油價續揚 台灣中油3大措施啟動

中東戰火持續、國際油價續揚，台灣中油啟動三大措施，昨宣布本週一（十六日）凌晨零時起汽柴油價格皆不調整，台塑石化也跟進吸收；另電價審議會三月底登場，台電原擬四月先凍漲、六月再召開臨時審議會的「備案」，讓中東戰火衝擊可先降到最低，但經濟部已否決該案，台電得先吞燃料飆漲風險，等下半年電價審議會再說。

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聯合報

掐伊石油命脈 川普下令空襲哈格島

美國總統川普十三日說，下令美軍徹底摧毀伊朗哈格島上所有軍事目標。該島處理伊朗約九成的原油出口，此舉形同直接衝擊其經濟命脈。此外，美國也正從印太調派約二五○○名陸戰隊員和三艘軍艦增援中東，加入現駐中東的五萬名美軍。

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制度檢討 少年前科 民團籲塗銷分級

新北校園割頸案日前司法案件定讞，但衍生的制度補漏仍未歇。「孩想陪你長大」聯盟昨於立院群賢樓前發起活動，三百多人到場聲援被害國中生的父親楊爸，高喊「少事法不調，少年犯逍遙」。聯盟提出多項訴求，其中要求修正「少年事件處理法」，改採少年前科紀錄分級塗銷，重罪者禁止塗銷或改採動態註記。

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中國時報

賴清德：總統直選定主權 無須宣布台獨

台灣智庫14日舉行「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」，賴清德總統表示，台灣透過總統直選確立政府合法性，他引用前民進黨主席施明德以及民進黨《台灣前途決議文》，強調台灣已經是一個主權獨立的國家，不會另外宣布台灣獨立；《憲法》上的名稱為中華民國，與中華人民共和國互不隸屬。國民黨則駁斥賴的說法，強調中華民國自1912年建國以來，即為延續至今的國家體制，賴的說法是扭曲憲政制度，以意識型態改寫歷史。

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鄭麗文：下架台獨黨綱 總統可見習近平

國民黨主席鄭麗文預告將於今年上半年完成「鄭習會」安排，遭民進黨發言人、立委李坤城質疑，國民黨立委配合下周不排審國防特別條例相關法案，阻擋軍購。對此，鄭麗文14日回應，民進黨刻意造謠，是擔心兩岸若恢復正常交流，將戳破民進黨謊言；她更反問，民進黨若願意下架台獨黨綱，說不定賴清德總統會比她更早見到中國大陸國家主席習近平。

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美軍轟炸伊朗位於南部波斯灣外海的石油樞紐「哈格島」，川普發文稱，徹底剷平哈格島上的所有軍事目標。 （取自川普Truth Social社群）

台灣中油啟動三大措施，昨宣布本週一（16日）零時起汽柴油價格皆不調整，台塑石化也跟進吸收。（中央社）

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