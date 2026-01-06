許智信打林姿妙名號詐6500萬 律師：家人也遭詐、他獄中買不起棉被

許智信目前已入獄，今開庭審理親自到庭辯論。（記者楊心慧攝）

前宜縣專員許智信任職期間打著縣長林姿妙秘書的名號，詐騙17人得款6500萬元。一審依貪污治罪條例利用職務詐財及詐欺罪判刑12年；二審改認僅構成詐欺、不成立貪污罪。最高法院去年9月就詐欺部分駁回上訴定讞，但認為未依貪污條例論處理由不完備，撤銷發回；高院今進行審判程序，許智信辯護律師主張，許智信的家人因本案花費金錢與心力，甚至還被詐騙財物，他本人在獄中連棉被都買不起，盼能獲取輕判。

檢調追查，許智信受宜蘭縣政府聘任為公共造產基金「僱用專員」，後又支援縣長室，對外彰顯自己是縣長秘書、助理、縣長團隊駐區專員，利用綜理業務的職務機會，於2021年6月至2023年9月間，向10人誆稱可投資尚未公開的政府採購標案，詐騙錢財；又於前年1月至9月間，向另7人佯稱民間投資，詐騙錢財。

請繼續往下閱讀...

許智信因積欠高利貸，2023年9月底突然曠職失聯，被害人紛紛報警，許男落跑9天後在台北車站落網被收押，2024年2月檢方起訴。宜蘭地院認定許在縣府聘任公職，竟利用職務機會，訛稱有政府採購標案或一般投資案遂行詐騙，未坦承全部犯行，判12年徒刑。

許智信提起上訴，高院則認定，許男的職務內容與縣府採購案、工程標案並無關聯，不符利用職務機會詐取財物罪要件，撤銷改依刑法詐財罪論處，17罪各量處7月至1年10月，合併執行4年10月徒刑，追徵或沒收犯罪所得6500萬元。

高法院去年9月就7個詐欺部分駁回上訴定讞，另10個詐欺取財罪則認為原審未採貪污治罪條例論處理由不完備，此部分撤銷發回。因此許智信目前已在獄中服刑。

高院今開庭審理，許智信承認詐欺，否認貪污；辯護律師主張，許男是挖東牆補西牆，因欠債才詐欺，因被告絕非出於惡意，請鈞院念在此犯罪動機，予以從輕量刑，且被告工作範圍主要是蒐集輿論，並無陪同縣長或協助辦理、監督政府採購案的職務，詐欺內容與被告本身職務無關，檢方乃過度解釋，也無舉證被告在採購有實質影響力，不宜以貪污治罪。

檢察官則反駁，許男利用職務上的機會，向被害人詐取財物，犯罪所得高達上千萬元，嚴重敗壞公務人員形象，侵害國家法益亦甚鉅，犯罪情節嚴重。

辯護律師質疑，是侵害國家法益還是侵害個人利益？被告家中因本案花費金錢與心力，甚至還被詐騙財物，被告在獄中連棉被都買不起，且被告工作並無任何決策性的權利，盼能從輕量刑。

法官最後裁定，本案將在下個月10日上午10時宣判。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

許智信目前已入獄，今開庭審理親自到庭辯論。（記者楊心慧攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法