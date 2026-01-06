為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    大逆轉！追撞變自撞 女騎士卡樹幹身亡

    2026/01/06 13:23 記者顏宏駿／彰化報導
    女騎士自撞卡在樹幹跟溝墩之間，彈飛而起，墜落身亡。（民眾提供）

    女騎士自撞卡在樹幹跟溝墩之間，彈飛而起，墜落身亡。（民眾提供）

    彰化縣大村鄉東美路昨晚（5日）發生一起黃姓女騎士疑似遭追撞，彈飛而起，墜落路旁溝渠，卡在樹幹上，經搶救後仍告不治的離奇車禍。警方今天重回現場，發現女騎士的機車卡在路樹與圳溝墩之間，後方並無遭撞痕跡，警方懷疑女騎士自撞路樹卡住，整個人彈飛而起，墜落溝渠時卡在樹上。

    黃女昨天被發現卡在樹幹上，經救起時已無生命跡象，經轉送醫院急救，到院時被診斷出脾臟破裂、內出血、左側肋骨骨折、血胸及左大腿開放性骨折等多重致命傷害，經轉送彰基醫學中心，院方全力搶救後，仍於晚間11點左右傷重不治。

    案發現場燈光昏暗，第一時間，一度被認為黃女是因遭猛烈撞擊墜落溝渠卡住樹幹才身亡。但警方今天重回現場丈量發現，黃女的機車卡在路樹與溝墩之間，車身並沒有遭撞的痕跡，極有可能，行車不慎，瞬間卡住，整個人因慣性往前彈飛，墜落卡在樹幹之間，身體受創，被發現時，已拖過急救的黃金時間。

    據了解，黃女是一名廚師，事故發生時正從彰化市結束工作，要返回住家的途中。相關畫面顯示，她在事發前於東美路與山腳路口停等紅燈，狀態並無異常，起步後車速也不快，一路並無人逼車。家屬接獲噩耗悲痛萬分，確切的死亡尚待檢方相驗進一步釐清。

    女騎士自撞卡在樹幹跟溝墩之間，彈飛而起，墜落身亡。（民眾提供）

    女騎士自撞卡在樹幹跟溝墩之間，彈飛而起，墜落身亡。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播