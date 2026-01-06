大逆轉！追撞變自撞 女騎士卡樹幹身亡

女騎士自撞卡在樹幹跟溝墩之間，彈飛而起，墜落身亡。（民眾提供）

彰化縣大村鄉東美路昨晚（5日）發生一起黃姓女騎士疑似遭追撞，彈飛而起，墜落路旁溝渠，卡在樹幹上，經搶救後仍告不治的離奇車禍。警方今天重回現場，發現女騎士的機車卡在路樹與圳溝墩之間，後方並無遭撞痕跡，警方懷疑女騎士自撞路樹卡住，整個人彈飛而起，墜落溝渠時卡在樹上。

黃女昨天被發現卡在樹幹上，經救起時已無生命跡象，經轉送醫院急救，到院時被診斷出脾臟破裂、內出血、左側肋骨骨折、血胸及左大腿開放性骨折等多重致命傷害，經轉送彰基醫學中心，院方全力搶救後，仍於晚間11點左右傷重不治。

請繼續往下閱讀...

案發現場燈光昏暗，第一時間，一度被認為黃女是因遭猛烈撞擊墜落溝渠卡住樹幹才身亡。但警方今天重回現場丈量發現，黃女的機車卡在路樹與溝墩之間，車身並沒有遭撞的痕跡，極有可能，行車不慎，瞬間卡住，整個人因慣性往前彈飛，墜落卡在樹幹之間，身體受創，被發現時，已拖過急救的黃金時間。

據了解，黃女是一名廚師，事故發生時正從彰化市結束工作，要返回住家的途中。相關畫面顯示，她在事發前於東美路與山腳路口停等紅燈，狀態並無異常，起步後車速也不快，一路並無人逼車。家屬接獲噩耗悲痛萬分，確切的死亡尚待檢方相驗進一步釐清。

女騎士自撞卡在樹幹跟溝墩之間，彈飛而起，墜落身亡。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法