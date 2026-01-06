為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭市路口轎車與機車相撞 騎士倒地不起、機車零件滿地

    2026/01/06 13:34 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭市宜興路一段及新民路口，昨天中午發生轎車與機車相撞，騎士受傷送醫。（圖由警方提供）

    宜蘭市宜興路一段及新民路口，昨天中午發生轎車與機車相撞，騎士受傷送醫。（圖由警方提供）

    宜蘭市宜興路一段及新民路路口，發生轎車與機車相撞事故，直行機車疑似闖紅燈，跟穿越黃燈左轉的轎車碰撞，撞擊瞬間，機車零件散落滿地，騎士受傷倒地，畫面驚悚。

    宜蘭警分局今天（6日）指出，昨天中午12點，45歲隋姓男子騎著普通重型機車，沿著宜蘭市宜興路一段往宜蘭火車站方向騎乘，騎到事故路口時，22歲白姓男子駕駛黑色轎車，從宜興路一段對向道要左轉新民路，2車在路口碰撞，隋男倒地不起，由救護車送醫治救，沒有生命危險。

    路口監視畫面顯示，隋男騎到事故地點時，路口號誌已轉紅燈，白男則是黃燈左轉，2人經過酒測均無酒反應，詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

    宜蘭警分局提醒用路人，駕駛車輛行至號誌管制路口，應遵照號誌指示行駛，如果闖紅燈，違反道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，將被處以1800元以上5400元以下罰鍰。

    2車撞擊當下，騎士倒地不起，機車零件散落滿地。（圖由警方提供）

    2車撞擊當下，騎士倒地不起，機車零件散落滿地。（圖由警方提供）

    事故現場。（圖由警方提供）

    事故現場。（圖由警方提供）

