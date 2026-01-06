無人機落水沉沒難尋 南市消防局偕金屬中心研發這裝置助不滅頂

台南市消防局與「金屬工業研究發展中心海洋職能科技發展組」攜手完成無人機浮力裝置的開發與建置。（南市消防局提供）

台南市府消防局為強化水域搜溺勤務安全並降低無人機執勤風險，近期與「金屬工業研究發展中心海洋職能科技發展組」共同完成無人機浮力裝置的開發與建置作業，相關裝置已順利交貨並正式投入搜溺勤務使用，展現台南消防持續精進科技救災、提升救援效能的決心。

南市消防局指出，該局無人機常用於水域搜溺、搜索及災害現場即時影像回傳等任務，惟在飛行搜尋過程中，仍可能因天候不佳、機械故障或人為操作等不可預期因素，導致無人機突然失控墜入水域，造成沉沒遺失，影響後續救災量能及設備使用效益。為有效改善無人機落水後無法尋回的問題，即積極規劃導入專用浮力裝置。

此案是南市消防局與金屬中心海洋職能科技發展組合作，依南市消防局現行使用的 XELER 無人機機型，量身訂做開發設計5套專用浮力裝置，並結合落水試驗及飛行測試，加上後續操作教育訓練等項目，確保裝置之實用性與安全性均符合實際救災需求。

南市消防局長楊宗林表示，此次建置之無人機浮力裝置，是於執行水域搜溺勤務飛行之前套裝在機體上，當無人機不慎落水時，可即時啟動浮力裝置、充氣內部救生圈，使無人機能迅速浮出水面，爭取打撈回收時機，提升無人機使用效益。

台南市長黃偉哲說，未來將持續結合科技設備與創新應用，強化無人機於各類災害現場之運用效能，提升搜救行動安全性與成功率，打造更完善的科技消防體系，守護市民生命財產安全。

台南市消防局與「金屬工業研究發展中心海洋職能科技發展組」攜手完成無人機浮力裝置的開發與建置，讓執勤的無人機不慎落水時能浮出水面。（南市消防局提供）

