被控圖利特定廠商 基隆關澄清：試運轉階段 其他業者投入後恢復市場機制

關務署基隆關去年6月核定基隆港、台基、聯興國際物流等3間公司設立海運快遞貨物專區，可透過X光檢驗貨物。報關業者卻質疑海關在台基、聯興兩家公司尚未建置完成時，就讓基隆港公司獨自啟用，高價收費，涉嫌圖利特定廠商。基隆關則表示，目前屬試運轉階段，待其他業者投入後，將會恢復市場機制。

關務署基隆關指出，關務署與高等檢察署於2024年關務邊境安全聯繫會報會議中，決議為避免雜貨櫃成為走私破口，決定加強雜貨櫃查驗及效能，因此訂定相關規範。去年1月16日辦理「雜貨櫃X光專線試運轉」專案，核准基隆港國際物流及中央貨櫃倉儲公司，參與設置。後者則於建置期間聲明放棄，故由基隆港國際物流公司於2月17日開始試運轉。

另於同年6月16日公告核准基隆港、台基與聯興國際物流3家公司設立海運快遞貨物專區，預計將有3條雜貨X光專線可供使用。

基隆關指稱， X光查驗收費部分，是由基隆港國際物流公司與相關業者訂定，非業管範圍。

有關塞櫃部分，基隆關則解釋，近期受非洲豬瘟疫情影響，需加強查驗力度，方造成人工查驗塞櫃情形，現已緩解；而報關業者質疑每批貨櫃必需交付3只供基隆港物流公司檢驗，其他貨櫃方能申請人工驗櫃部分，實屬誤解。因目前是試運轉期，主動聯繫報關業者希望交付貨櫃前往X光專線檢驗，是「宣導措施」，鼓勵分流，無強制交櫃情形。

基隆關表示，現僅一家業者獨家經營，衍生報關業者使用X光專線服務費用較高疑慮，此為轉型陣痛期，待其他業者加入競爭，將會回歸市場機制調降。

對於關務署設置海運快遞貨物專區加強雜貨櫃查驗及效能，高檢署則表示感謝關務署的積極作為，相關規劃事屬關務署權責，均予以尊重。

