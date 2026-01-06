「裝大尾」聯手村長勒索光電業者400萬 嘉義縣5人起訴

檢調偵辦嘉義縣東石鄉綠能業者遭勒索案件。（資料照）

嘉義縣東石鄉三家村蕭姓村長與自稱議員助理、綽號「伍佰」的張簡姓男子、綽號「阿保」王姓男子、綽號「黑淵」蔡姓男子及柯姓男子，2023年底涉嫌恐嚇正在當地施做漁電共生案場的光電業者，業者找後來遭槍殺的台南市區漁會理事長林士傑協調，交付400萬元後才順利施工；此案於去年6月由嘉義檢警調查偵辦，嘉義地檢署檢方偵查終結，今天依涉犯恐嚇取財罪嫌對蕭姓村長等5人提起公訴。

2023年某綠能公司在三家村設置室內型漁電共生太陽能光電系統工程，投入1億2000萬元，興建容量1198KW、面積11616平方公尺的案場，該綠能公司委託包商承攬施做，2023年10月開工。

請繼續往下閱讀...

蕭姓村長等5人先後到案場向工地主任反映，該工程影響養殖戶魚塭水位，質疑為何施工前未與地方先溝通；12月2日，再以該案場基樁工程產生震動及噪音，造成漁民損失為由，包圍工地怪手及大型機具，「伍佰」在場說「叫你們不要做，你們還做，你相不相信，我會將你的車推到魚塭裡」等語恐嚇監工，還有人作勢毆打，導致現場人員心生畏懼，包商停止施工，工程延宕。

蕭姓村長12月4日聯繫綠能公司總經理，表示願牽線施工方與抗爭人士協調，「伍佰」向總經理詢問是否有編列工程金額5％至6％回饋金或敦親睦鄰費用，若未支付該款項，工程就無法進行，總經理並未同意；隔天「阿保」再約總經理及特助等協調，強調要賠償漁民損失及支付地方回饋金方能施工，該綠能公司仍未同意。

「阿保」等見施工方不配合支付回饋金，由「黑淵」製作陳情書，並由蕭姓村長及村民簽名，向東石鄉公所陳情，宣稱該案場，開工以來施工單位罔顧周邊魚塭養殖生計，任由施工人員隨意開伐，是違法施工，並前往案場周邊吊掛抗議布條；業者請託當時的台南市區漁會理事長林士傑等人與「阿保」協商，經協調同意交付400萬元回饋金。

2024年1月9日業者交付300萬元給「阿保」，1月25日再交付100萬元，該案場就未再遭受抗爭；400萬元由「阿保」交給「伍佰」，其中45萬元由蕭姓村長以綠能公司名義捐贈45萬給當地廟宇慈善基金會、社區發展協會及廟宇，「黑淵」分得40萬元，柯男分得20萬元，蕭姓村長15萬元；涉案的蕭姓村長等5人在檢警偵訊時坦承犯行，檢方偵查終結，今天依涉犯恐嚇取財罪嫌對5人提起公訴。

而「伍佰」張簡男在地方自稱是嘉義縣議員蔡政宜助理，去年6月此案爆發，蔡政宜曾回應說，張簡男只是他當兵時認識的朋友，並不是他的助理。

相關新聞請見：

勒索嘉義縣綠能業者400萬 「裝大尾」2男收押

嘉義縣綠能業者遭勒索！自稱議員助理及黑道份子2人聲押

檢調偵辦嘉義縣東石鄉綠能業者遭勒索案件。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法