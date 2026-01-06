帳戶供詐團害人損失6萬 嘴硬不認判1年半

工程師洗錢6萬，不還被害人，被判1年6月（示意圖）

彰化縣從事營造業機電工程師林男，涉嫌提供銀行帳戶給詐欺集團用於洗錢，致使一名被害人匯款6萬元到其帳戶，他再領出交給收水手，被警循線逮獲並被檢方起訴。案件審理時他矢口否認詐欺，還掰說，對方匯錢是交給他投資，由於他犯後態度不佳，雖然犯案金額才6萬元，仍被判1年6月徒刑。

判決書指出，去9月林男透過通訊軟體LINE聯繫一名匿稱「致富智囊團」的陌生人，對方自稱為「幣商」，約定由林提供帳戶接收不明款項，再由本人提領現金轉交給指定人員。被害人吳女於9月27日在臉書瀏覽保證獲利廣告，將6萬元匯入林男的帳戶。林隨即依指示，於同日在伸港鄉郵局ATM提領6萬元，之後前往附近超商，交給一名自稱「幣商」的陌生人。

林男在法庭上矢口否認有詐欺或洗錢意圖，他辯稱「是對方的友人要匯錢給我做投資的款項」，並表示自己也被騙2萬元，沒有獲利。

但檢方提供的證據顯示，林男在提供帳戶前把餘額提領到僅剩7元，林另有詐欺前科，2018年7月，他曾交付2個銀行帳戶給不詳人士使用，導致淪為詐欺人頭帳戶，遭判幫助詐欺取財罪，處拘役50日，其次林在提供帳戶前還向詐團傳訊「我很怕作假呀」、「我有什麼風險嗎」，甚至承認「我有懷疑他不是真的投資」。

法院認定，林一方面自稱缺錢，一方面對對方意圖心存疑慮，卻仍提供帳戶，任不明款項匯入並提領轉交，顯示其優先考量自身利益，容任被害人財產受損，事後又否認詐欺罪行，態度不佳，因此判處1年6月徒刑。

