為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    帳戶供詐團害人損失6萬 嘴硬不認判1年半

    2026/01/06 09:43 記者顏宏駿／彰化報導
    工程師洗錢6萬，不還被害人，被判1年6月（示意圖）

    工程師洗錢6萬，不還被害人，被判1年6月（示意圖）

    彰化縣從事營造業機電工程師林男，涉嫌提供銀行帳戶給詐欺集團用於洗錢，致使一名被害人匯款6萬元到其帳戶，他再領出交給收水手，被警循線逮獲並被檢方起訴。案件審理時他矢口否認詐欺，還掰說，對方匯錢是交給他投資，由於他犯後態度不佳，雖然犯案金額才6萬元，仍被判1年6月徒刑。

    判決書指出，去9月林男透過通訊軟體LINE聯繫一名匿稱「致富智囊團」的陌生人，對方自稱為「幣商」，約定由林提供帳戶接收不明款項，再由本人提領現金轉交給指定人員。被害人吳女於9月27日在臉書瀏覽保證獲利廣告，將6萬元匯入林男的帳戶。林隨即依指示，於同日在伸港鄉郵局ATM提領6萬元，之後前往附近超商，交給一名自稱「幣商」的陌生人。

    林男在法庭上矢口否認有詐欺或洗錢意圖，他辯稱「是對方的友人要匯錢給我做投資的款項」，並表示自己也被騙2萬元，沒有獲利。

    但檢方提供的證據顯示，林男在提供帳戶前把餘額提領到僅剩7元，林另有詐欺前科，2018年7月，他曾交付2個銀行帳戶給不詳人士使用，導致淪為詐欺人頭帳戶，遭判幫助詐欺取財罪，處拘役50日，其次林在提供帳戶前還向詐團傳訊「我很怕作假呀」、「我有什麼風險嗎」，甚至承認「我有懷疑他不是真的投資」。

    法院認定，林一方面自稱缺錢，一方面對對方意圖心存疑慮，卻仍提供帳戶，任不明款項匯入並提領轉交，顯示其優先考量自身利益，容任被害人財產受損，事後又否認詐欺罪行，態度不佳，因此判處1年6月徒刑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播