遭假檢警詐騙要監管 中市8旬婦竟提款500餘萬元買黃金

台中市豐原區1名81歲林姓老婦，日前接獲假檢警電話指稱其帳戶涉及洗錢案件，要求配合「監管資金」，並指示老婦將存款提領購買黃金，作為「法院公證」，老婦不疑有他，到銀行領錢買了2條5兩重的黃金，價值約173萬5千元，日前再前往銀行提領340萬元，準備再買黃金，被機警行員發現報警，警方及時到場阻詐，老婦才知差點被騙。

豐原警分局豐原派出所警員洪祥傑、劉昱成於114年12月30日上午10時許，執行巡邏勤務時，接獲轄內銀行通報指稱，1名高齡長者欲臨櫃提領大筆現金，但對提領用途交代不清，疑似遭到詐騙，需要警方到場協助。

經了解，81歲林婦於去年12月30日，在友人陪同下至豐原區某銀行準備提領340萬元買黃金，行員關懷詢問其購買用途時，林婦神情緊張、說詞反覆，引起行員及友人警覺，隨即以作業流程為由拖延時間，並通報警方到場協助。

員警到場後，林婦起初戒心甚重，堅稱僅是單純投資黃金，經警方與林婦友人耐心關懷、循循善誘後，林婦才坦承，先前接獲自稱「台北地檢署檢察官」來電，指其帳戶涉及洗錢案件，要求配合「監管資金」，並指示將存款提領購買黃金，作為「法院公證」。

警方進一步查證發現，林婦先前已依詐騙集團指示，購買2條各5兩重黃金，價值約173萬5千元，存放於家中，這次打算再提領帳戶內僅剩的345萬元，全部購買黃金交付對方。

員警當場指出，這是典型「假檢警」詐騙手法，不僅保住當日欲提領的345萬元，也守住已購買尚未交付的黃金，合計攔阻金額達518萬5千元，成功攔阻林婦金錢損失，林婦事後驚覺差點將養老積蓄拱手讓人，頻頻向眾人致謝。

豐原派出所所長黃登貴呼籲，檢察機關絕不會以電話要求民眾監管帳戶，也不會指示民眾提領現金或購買黃金、比特幣等資產交付監管或公證。民眾如接獲類似要求，務必提高警覺，保持冷靜，立即撥打110或165反詐騙專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

