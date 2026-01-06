國1林口段凌晨火燒車，全聯結車駕駛逃生無恙、貨物全燒毀。（記者鄭淑婷翻攝）

46歲林姓男子獨自駕駛全聯結車載運食品，今（6）日凌晨行經國道1號北向林口路段發現引擎有異音，停靠路肩查看時，豈料車輛瞬間起火，隨即全面燃燒，所幸林男已下車無受傷，但後方載運的貨物全被燒毀，起火原因有待調查。

國道公路警察局第一公路警察大隊表示，大隊勤務指揮中心於今日凌晨1點02分左右接獲通報，國1北向43.7公里林口路段，有1輛全聯結車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，現場占用外側路肩及外側車道車道處理。

當時林男獨自駕駛全聯結車載運食品，行經事發路段時聽見引擎有異音，將車輛開往路肩停妥並下車查看，車輛隨即起火燃燒，警消獲報立即趕到現場，所幸林男及時發現將車輛停下，並立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，火勢於2點31分撲滅，現場於4點15分完全排除恢復通車，起火原因仍待消防進一步鑑識。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

