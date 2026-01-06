為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    颱風天違停餐廳前遭招牌砸中 車主向業者求償勝訴

    2026/01/06 09:18 記者李立法／屏東報導
    颱風天吹落的招牌常釀災損。示意照，與本新聞事件無關。（資料照）

    颱風天江男將愛車違停在餐廳前紅線區，結果被強風吹落的餐廳招牌砸損，江男花了18萬元修車後向餐廳業者提告求償，王姓業者強調颱風災損不可抗力，加上餐廳前路段為紅線區，不能停放車輛，江男求償實屬無據；屏東地院認為餐廳招牌未合法申請，且違停與遭掉落物砸毀並無關聯，扣除折舊後，判王姓業者應賠償江男12萬多元。

    2024年10月3日山陀兒颱風侵襲屏東，江男將愛車停放在王男在東港鎮經營的餐廳前路旁，結果被強風吹落的餐廳招牌砸中車，江男事後花了18萬元修車，遂向王姓業者求償包括修車費及精神撫慰金共24萬多元。

    王姓業者認為，他的餐廳招牌在颱風襲侵前有特別加固，由於山陀兒風勢過大，招牌被吹落屬不可抗力，加上餐廳前路段為紅線區，江男違規停車，也有過失，求償實屬無據，法院應駁回江男請求。

    屏東地院認為，道路劃設禁止停車紅線，目的為防止停車妨礙交通，使交通順暢，與路旁店家招牌是否會倒塌無關，江男所受損害，與交通違規無關，屏縣府廣告物管理自治條例規定，樹立招牌應申請許可，王姓業者餐廳招牌未見許可文件，應對江男車輛毀損負起賠償責任，扣除折舊，應支付江男12萬多元。經上訴駁回，全案定讞。

    圖
    圖
