    社會

    中和鐵皮工廠竄火 初估燃燒面積400平方公尺

    2026/01/06 09:06 記者陸運鋒／新北報導
    中和民享街鐵皮工廠發生大火，大批消防人員趕赴搶救。（記者陸運鋒翻攝）

    中和民享街鐵皮工廠發生大火，大批消防人員趕赴搶救。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市中和區民享街1間鐵皮工廠，今天上午7時許發生火警，消防局獲報後派遣大批消防人員趕赴現場搶救，抵達時，發現工廠竄出大量火煙，消防人員隨即佈水線灌救，火勢於20分鐘左右侷限，目前正搜索有無人員受困。

    警消表示，此次火警已派遣各式救災救護車45輛，消防人員85人，目前沒有傳出人員受傷受困，初估燃燒面積400平方公尺，提醒中和區及鄰近區域的民眾將門窗緊閉，如要外出，請配戴口罩。

    中和民享街今早發生大火，濃煙直竄天際。（記者陸運鋒翻攝）

    中和民享街今早發生大火，濃煙直竄天際。（記者陸運鋒翻攝）

