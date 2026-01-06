中和鐵皮工廠竄火 初估燃燒面積400平方公尺

新北市中和區民享街1間鐵皮工廠，今天上午7時許發生火警，消防局獲報後派遣大批消防人員趕赴現場搶救，抵達時，發現工廠竄出大量火煙，消防人員隨即佈水線灌救，火勢於20分鐘左右侷限，目前正搜索有無人員受困。警消表示，此次火警已派遣各式救災救護車45輛，消防人員85人，目前沒有傳出人員受傷受困，初估燃燒面積400平方公尺，提醒中和區及鄰近區域的民眾將門窗緊閉，如要外出，請配戴口罩。 // 創物件 var ytPlayer = new VideoAPI_YouTube(); if (typeof hasLiveEvent == 'undefined') { ytPlayer.loadAPIScript('cache_video_js_YouTube'); } function onYouTubeIframeAPIReady() { // 設定自動播放 ytPlayer.setAutoplay(true); //不自動播放 ytPlayer.setDelay(0); // 設定延遲 ytPlayer.setControls(1); // 預設都給控制項 ytPlayer.pushVideoIdByClassName('YTPlayer', ytPlayer) }