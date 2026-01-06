為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    友人吸毒延誤就醫死亡 她辯稱起乩找廟退駕

    2026/01/06 06:47 記者鮑建信／高雄報導
    友人吸毒精神錯亂，她認為起乩找寺廟退駕，因而延誤就醫死亡，被橋頭地院判刑。（記者鮑建信攝）

    友人吸毒精神錯亂，她認為起乩找寺廟退駕，因而延誤就醫死亡，被橋頭地院判刑。（記者鮑建信攝）

    彰化陳姓女子明知黃姓友人吸毒出現精神錯亂，卻認為神明附身起乩，開車南下高雄到五帝廟參拜退駕，導致黃男延誤就醫死亡，被橋頭地院依過失致死罪，判處徒刑8月。

    判決書指出，2022年6月8日深夜，黃男在彰化縣秀水鄉住處，及被告陳女位於福興鄉住處接連吸毒後，出現臉部扭曲、搖頭、胡言亂語及無法行動等症狀，陳女將他載往高雄市五帝廟退乩。

    隔天凌晨1點30分，陳女等人行經國道1號南向270公里處時，因車輛沒油而暫停路肩，黃男呼吸不順，全無意識倒臥於後車廂中，被員警發現詢問否需要協助叫救護車，她擔心黃男吸毒被識破，竟以酒醉為由拒絕。

    凌晨3點多，陳女駛抵五帝廟後，用公爐香灰塗抹於黃男臉上，等待開門期間，已發現他昏迷、身體僵硬及脈搏漸弱，卻未及時送醫，又被開門的詹姓主事拒絕扶他入內，陳女只好將黃男拖進廟參拜。

    此時，黃男嘴唇發黑，口吐鮮血死亡，陳女並朝他潑水，被民眾發現有異報警送醫，已回天乏術。

    陳女辯稱，警察詢問時，黃男沒有口吐白沫，情況還算正常，認為是因神明上身久未退駕，所以才傷了元氣及身體，否認犯行。橋頭地院開庭調查後，認為陳女所辯不足採信，判處有期徒刑8月，仍可上訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播