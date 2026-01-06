友人吸毒延誤就醫死亡 她辯稱起乩找廟退駕

友人吸毒精神錯亂，她認為起乩找寺廟退駕，因而延誤就醫死亡，被橋頭地院判刑。（記者鮑建信攝）

彰化陳姓女子明知黃姓友人吸毒出現精神錯亂，卻認為神明附身起乩，開車南下高雄到五帝廟參拜退駕，導致黃男延誤就醫死亡，被橋頭地院依過失致死罪，判處徒刑8月。

判決書指出，2022年6月8日深夜，黃男在彰化縣秀水鄉住處，及被告陳女位於福興鄉住處接連吸毒後，出現臉部扭曲、搖頭、胡言亂語及無法行動等症狀，陳女將他載往高雄市五帝廟退乩。

隔天凌晨1點30分，陳女等人行經國道1號南向270公里處時，因車輛沒油而暫停路肩，黃男呼吸不順，全無意識倒臥於後車廂中，被員警發現詢問否需要協助叫救護車，她擔心黃男吸毒被識破，竟以酒醉為由拒絕。

凌晨3點多，陳女駛抵五帝廟後，用公爐香灰塗抹於黃男臉上，等待開門期間，已發現他昏迷、身體僵硬及脈搏漸弱，卻未及時送醫，又被開門的詹姓主事拒絕扶他入內，陳女只好將黃男拖進廟參拜。

此時，黃男嘴唇發黑，口吐鮮血死亡，陳女並朝他潑水，被民眾發現有異報警送醫，已回天乏術。

陳女辯稱，警察詢問時，黃男沒有口吐白沫，情況還算正常，認為是因神明上身久未退駕，所以才傷了元氣及身體，否認犯行。橋頭地院開庭調查後，認為陳女所辯不足採信，判處有期徒刑8月，仍可上訴。

