為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台積電工程師赴美出差 出軌女同事連帶判賠遮羞費

    2026/01/06 06:57 記者鮑建信／高雄報導
    台積電工程師赴美出差期間，與當地女同事發生婚外情，均被橋頭地院連帶判賠。（情境照）

    台積電工程師赴美出差期間，與當地女同事發生婚外情，均被橋頭地院連帶判賠。（情境照）

    台積電工程師赴美出差期間，出軌當地女同事，返國後與家人赴日旅遊期間，卻因心不在焉，被其妻發覺有異，手機內竟是曖昧對話，大怒求償精神撫慰金，橋頭地院判決2人應連帶賠償40萬元。

    據了解，2024年5月13日起至8月2日期間，結婚10餘年的台積電工程師阿國（化名），被公司指派前往美國亞歷桑納州鳳凰城的晶圓廠出差，期間與當地女同事小雪（化名）結識並發生不倫戀。

    阿國返台後，於同月18至24日，帶妻小到日本名古屋地區旅遊，期間他頻頻與小雪聯繫，總是心不在焉，後經其妻無意間看見手機，赫然發現2人示愛對話，要求連帶賠償120萬元。

    阿國則說，小雪未經其同意，擅自解鎖手機密碼，取得對話內容，沒有證據能力。又說，2人僅同事、朋友關係，否認有不軌行為，夫妻關係早已名存實亡。

    橋頭地院調查，據小雪提出通話紀錄，如「我還是很愛你」、「你的內在跟外在都很man愛你」、「你來時一部份時間我們可以發生親密關係嗎？」、「這還需要問嗎。我很想妳」等訊息，認定確有嘿咻行為，判決被告連帶給付40萬元，仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播