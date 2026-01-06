台積電工程師赴美出差 出軌女同事連帶判賠遮羞費

台積電工程師赴美出差期間，與當地女同事發生婚外情，均被橋頭地院連帶判賠。（情境照）

台積電工程師赴美出差期間，出軌當地女同事，返國後與家人赴日旅遊期間，卻因心不在焉，被其妻發覺有異，手機內竟是曖昧對話，大怒求償精神撫慰金，橋頭地院判決2人應連帶賠償40萬元。

據了解，2024年5月13日起至8月2日期間，結婚10餘年的台積電工程師阿國（化名），被公司指派前往美國亞歷桑納州鳳凰城的晶圓廠出差，期間與當地女同事小雪（化名）結識並發生不倫戀。

請繼續往下閱讀...

阿國返台後，於同月18至24日，帶妻小到日本名古屋地區旅遊，期間他頻頻與小雪聯繫，總是心不在焉，後經其妻無意間看見手機，赫然發現2人示愛對話，要求連帶賠償120萬元。

阿國則說，小雪未經其同意，擅自解鎖手機密碼，取得對話內容，沒有證據能力。又說，2人僅同事、朋友關係，否認有不軌行為，夫妻關係早已名存實亡。

橋頭地院調查，據小雪提出通話紀錄，如「我還是很愛你」、「你的內在跟外在都很man愛你」、「你來時一部份時間我們可以發生親密關係嗎？」、「這還需要問嗎。我很想妳」等訊息，認定確有嘿咻行為，判決被告連帶給付40萬元，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法