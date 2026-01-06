為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中改裝車競飆 烏日警分局長率隊重兵鎖西濱

    2026/01/06 05:44 記者黃旭磊／台中報導
    冷氣團南下，台中警方在龍井西濱快速道路下方稽查改裝車。（讀者提供）

    冷氣團南下，台中警方在龍井西濱快速道路下方稽查改裝車。（讀者提供）

    強烈大陸冷氣團昨天（5日）南下，台中龍井西濱快速道路下方平面道路，傳出集結大批改裝車聚集競飆，烏日警分局長劉雲鵬率隊，連夜在西濱路稽查改裝車，警方表示，噪音管制法三讀通過，噪音惡改車將重罰3萬6千元，而去年以來，至今上傳至環境部檢舉網站通報件數有10017件，展現防制危險駕車決心。

    龍井區西濱路陸續在半夜清晨出現改裝車競飆，20至30輛改裝車在西濱快速道路下方往前衝，發出「砰砰」放炮聲，排氣管燃燒不完全巨響，圍觀人群吆喝嚴重影響社區安寧，民眾報警到場時人車鳥獸散，競速車未懸掛車牌企圖躲避追緝。

    烏日警分局長劉雲鵬5日晚間到今天凌晨率隊，在西濱路執行「防制危險駕車專案」勤務，飆車族閃避不及，查獲1件汽車酒駕移送、1件微型電動車酒駕違規及1件機車註銷牌照。

    警方說，噪音管制法罰鍰上限大幅提高至3萬6千元，1年內再犯，累犯重罰直接吊扣牌照6個月，而去年至今移送1件危險駕車致公共危險罪，舉發危險駕車37件，改裝車602件，將持續稽查恢復龍井社區安寧。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播