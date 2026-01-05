為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    獨家》「109支」好漢不再？屏警首公布36支測速點 遊墾丁台東快筆記

    2026/01/05 14:11 記者蔡宗憲／屏東報導
    屏警首公布36支測速點。（警方提供）

    屏東恆春半島觀光指標「屏鵝公路」，長期以來因測速照相桿設置密度引發熱議。面對網路瘋傳全縣有109支測速桿「搶錢」的風向，屏東縣警局交通隊今天大動作在各大社群轉貼屏東縣「實際執法」的36支測速地點，強調從南州交流道至墾丁近70公里路程，僅有4支定點及2處區間測速，並非外界想像的「測速森林」，呼籲農曆春節出遊民眾依速限行駛，安全才是回家唯一的路。

    隨著農曆春節假期將至，往返墾丁及台東的車潮預計湧入屏鵝公路。針對地方議員及民宿業者質疑測速過多恐衝擊觀光、拉長通勤時間，屏警特別澄清，全縣目前實際運作的僅有36支。警方指出，在台1線及台26線南下段，設備設置是為了提醒用路人注意車速，並非以罰款為目的。短期內將不再增加測速設備數量，明年會視交通狀況滾動式檢討。

    「慢一點比較快！」屏東縣警局交通隊表示，今天主動公布詳細地點是希望化解誤解，讓遊客能更放心地規畫旅程。春節期間各重要路口將加強疏導，提醒用路人行經屏鵝公路時，放下對「密集測速」的恐懼與偏見，共同維護旅遊品質與道路安全。

