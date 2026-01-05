驚險！遇連環撞、車卡貨車底 騎士命大僅輕傷

車禍現場。（圖由民眾提供）

高雄市1名王姓男子今天騎車橫越車道與林男騎車擦撞後，林男滑行至對向車道又被涂男駕車撞上，連環車禍過程險象環生，所幸林男機車卡住涂車底盤，林男命大未被捲入車底下，僅全身多處擦傷送醫治療。

警方調查，王姓男子（75歲）今天騎乘重機車，從鳳山區五甲三路121巷口鑽出，欲穿越車道至五甲三路時，與林姓男子（22歲）騎乘重機車發生擦撞，林男連人帶車向前滑行至對向車道。

適逢涂姓男子（64歲）駕駛自小貨車，行經五甲三路之際，與林男騎車發生擦撞，涂男駕車行進間發現，來不及剎車撞上，將林男連人帶車往前推行。

林男慘被貨車及機車2車包夾，所幸機車卡住貨車底盤，林男未被捲入車底下，雖被夾傷向前推行，命大僅全身多處擦傷，整個過程十分驚險，監視器全都錄。

鳳山警消據報到場處理，林男全身多處擦挫傷送醫治療，王男僅手掌擦傷未送醫；警方對王男、涂男實施酒測，2人酒測值均為0，林男將待醫院治療後再行檢測。

警方初步認定車禍肇事原因研判為王男橫越車道、林男未注意前車狀況，詳細車禍肇事原因將由交通大隊判定。

