博弈金流橫跨中日印！架「HERO PAY」洗錢306億 35人被起訴

檢警鎖定追查的第三方支付平台「HERO PAY」涉嫌協助亞洲包括日本、中國、印度等多國的博弈集團洗錢，4年來洗出近259億元，中間賺得的手續費高達5億元。（記者姚岳宏翻攝）

以男子羅以翔為首的豪杰公司等35人，涉嫌4年間為日、印及中等多國博弈網站，以第三方支付平台「HEROPAY」協助洗錢高達306億餘元。台北地檢署指揮刑事警察局等單位偵辦，今偵結後依違反組織犯罪防制條例、刑法賭博罪及洗錢防制法起訴，並求處9年6月徒刑；另對負責財務、技術及部門管理的5名核心成員，則求處5年至6年以上不等徒刑。

起訴書指出，羅男自2020年起出資購得支付平台系統原始碼，架設「HEROPAY」支付系統，並招募技術人員、財務人員與大量員工，介接中國、日本、印度等地的非法博弈網站，形成俗稱「水房」的洗錢機房，提供第四方、第三方支付服務，藉此掩飾賭博不法金流去向。集團後續更成立賭博網站「RICH11」，自行經營百家樂、老虎機及體育博弈。

檢方追查發現，賭客透過博弈網站入金後，款項經由第三方支付、人頭帳戶收款，再由跑分員匯集至虛擬貨幣錢包或指定帳戶，完成層層轉換後回傳上分訊息，以此製造金流斷點、規避查緝，並自2021年7月至2025年9月間，累計洗錢金額達306億9489萬餘元。

專案小組查扣現金、虛擬資產、不動產及車輛等犯罪所得，價值逾1億3465萬元，並聲請法院依法全數沒收；其中羅男個人不法所得更高達3億1385萬餘元，同時依組織犯罪防制條例、刑法賭博罪及洗錢防制法等罪名對羅男提起公訴，並具體求處9年6月以上有期徒刑；另對負責財務、技術及部門管理的5名核心成員，分別求處5年至6年以上不等徒刑，其餘成員亦一併起訴。

檢方痛斥，被告等人正值青壯年，貪圖不法利益，利用跨境帳戶與虛擬貨幣掩飾金流，不僅助長博奕犯罪，更嚴重破壞金融秩序與洗錢防制體系，犯罪規模與時間均屬重大。

全案除已起訴部分外，北檢仍將持續清查是否另有未曝光共犯，另案擴大偵辦。

北檢日前將查扣的保時捷911以865萬元拍出。（記者姚岳宏翻攝）

警方在羅以翔4個保險箱內搜出2千萬元現金。（記者姚岳宏翻攝）

