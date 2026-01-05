台中檢警破非法第三方「台灣贏支付」洗錢集團 沒收逾10億

檢警破「台灣贏支付」洗錢集團，查扣電腦等相關犯罪工具。（記者陳建志翻攝）

台中地檢署去年接獲通報，有多間新設立的公司帳戶交易異常，經組成專案小組深入追查，發現以陳姓男子為首的洗錢集團，成立人頭公司，自行組成非法第三方支付公司，對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服，並以「台灣贏支付」對外運作，洗錢金額高達10億6439萬餘元，去年將陳男等9人逮捕羈押，近日偵結，依組織犯罪、賭博、洗錢起訴，並聲請沒收犯罪所得共10億6439萬。

中檢指出，去年接獲金融機構通報，發現多間新設立公司帳戶短期間內交易異常頻繁，疑涉不法金流，立刻指派謝孟芳檢察官指揮台中市刑大、第四分局、南投縣警局草屯分局組成專案小組，待時機成熟去年8月、10月兵分多路發動兩波搜索，於台中、彰化、南投、高雄展開查緝，一舉逮捕陳姓主嫌等9人，扣得現金143萬7300元及電腦、點鈔機、偽造出貨單據等證物，並聲押陳男等3人獲准。

中檢查出，陳嫌所屬的洗錢集團，利用西亞酋廣告公司等18間人頭公司，透過非法第三方支付機制，對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服務。為規避銀行風險控管機制及檢警查緝，不僅架設完整公司網站，配合會計事務所操作帳務，另建置假貨單生成系統，藉由製造虛偽交易紀錄，以掩飾不法金流，於短短半年期間，洗錢金額即高達10億6439萬9514元。

調查發現，該洗錢集團若賭客因博弈網站拒不出金而提告詐欺，致使人頭公司帳戶遭銀行通報警示時，集團即與被害人簽立和解書，並佯裝為一般買賣糾紛，以解除帳戶警示狀態。

檢警並查出，陳姓主嫌不僅從每筆代收款項中抽取約2%作為報酬，為提高不法收益，透過熟識友人成立人頭公司，自行組成非法第三方支付公司，並以吉利名號「台灣贏支付」對外運作，相關代收代付佣金全數流入其洗錢集團。

檢方近日偵結，將陳姓主嫌等9人依組織犯罪、賭博、洗錢提起公訴，並聲請沒收犯罪所得共10億6439萬。

