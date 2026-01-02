憲法法庭下午有新判決！「115年憲判字第1號」將出爐

司法院今中午公布下午會宣布「115年憲判字第1號判決」，辯護人對羈押處分提起準抗告案將出爐。（記者楊心慧攝）

國民黨、民眾黨立委去年底聯手強勢三讀通過憲訴法修正案，導致憲法法庭空轉1年，憲法法庭12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效，讓憲法法庭得以復活。憲法法庭今天下午將有新判決出爐，司法院今中午公布下午將宣布「115年憲判字第1號判決」，辯護人對羈押處分提起準抗告案將出爐。

憲法法庭繼任7位大法官人事案，兩度遭藍白立委杯葛，目前僅有8位大法官，因憲法訴訟法新制去年底三讀，規定參與評議、判決不得低於10人，至今憲法法庭逾1年未做出判決，但憲法法庭12月19日宣判「114年憲判字第1號判決」，指憲訴法修正案違憲失效，代表憲法法庭可繼續開庭審理案件。

謝銘洋等5位大法官做出「114年憲判字第1號判決」，楊惠欽、蔡宗珍及朱富美3名大法官則退出評議，3人本次是否參加評議審查也會是焦點之一。

憲法法庭分為2大類案件，包括法規範憲法審查、統一解釋法律及命令案，截至今年12月31日的最新統計，原本受理96案件，但12月19日已宣判「114年憲判字第1號判決」，目前受理95件。

