為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高虹安二審貪污無罪 高檢署仍在研議上訴、截止日明年1月7日

    2025/12/31 12:38 記者王定傳／台北報導
    新竹市長高虹安。（資料照）

    新竹市長高虹安。（資料照）

    新竹市長高虹安被控立委任內涉詐領助理費，台北地院一審判刑7年4月，高本人和台北地檢署均上訴，二審高等法院17日判決大逆轉，改判高無罪，僅依刑法使公務員登載不實罪，輕判高6月徒刑，得易科罰金18萬元；據了解，高檢署已在18日收到判決，仍在研擬上訴理由，本案上訴截止日期從收到判決書的隔日19日起算20天，至明年1月7日截止。

    據了解，高檢署是在12月18日星期四收到高等法院的判決，上訴期間依法為20日，自翌日起算，不算收件當日，截止日為明年1月7日。

    北檢指控高虹安擔任民眾黨不分區立委時，涉虛報助理費、加班費，詐得新台幣46萬多元；北院認定高涉貪11萬6514元，依貪污治罪條例的利用職務詐取財物、使公務員登載不實罪判高7年4月，助理黃惠玟、王郁文、陳奐宇3人被判1至2年不等徒刑、緩刑3至5年，陳昱愷無罪。

    全案上訴高院後，高院合議庭認定立委助理費性質屬「實質補助、彈性勻用」，且高無貪污犯意，改判無罪，同案助理的罪名均和高虹安相同，分別判黃惠玟4月、王郁文3月、陳奐宇2月徒刑，可易科罰金，均緩刑2年，陳昱愷無罪。高檢署在當日即表示研議上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播