為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    家暴男反遭打到住院又被刺死 菲籍逃逸移工殺人罪起訴

    2025/12/29 20:33 記者陳建志／台中報導
    菲律賓籍失聯移工隆美爾今年9月在潭子持水果刀刺死李姓男子，並將凶器棄置在竹林，檢方今天依殺人、竊盜罪嫌起訴。（警方提供）

    菲律賓籍失聯移工隆美爾今年9月在潭子持水果刀刺死李姓男子，並將凶器棄置在竹林，檢方今天依殺人、竊盜罪嫌起訴。（警方提供）

    台中新社區1名李姓男子今年9月初因土地紛擾，將媽媽、阿姨家砸毀，遭表弟劉男圍毆，被打到骨折住進潭子慈濟醫院，9月6日晚間自行出院，行經潭子豐興路一段旁農路，與菲律賓籍失聯移工隆美爾（26歲）發生爭執，隆男竟持水果刀猛刺胸部、背部多刀致死，還偷走脖子上的佛牌項鍊。台中地檢署今天偵結，依殺人、竊盜罪嫌將隆嫌起訴，將由台中地院國民法庭審理。

    台中潭子今年9月驚傳凶殺案，41歲李姓男子被路過民眾發現身中多刀倒臥血泊身亡，警方獲報調查，發現李男是地方頭痛人物，9月初因土地糾紛，遭表弟劉男等人打到骨折住院，9月6日晚間10點多卻私自離院在外遊蕩，沒想到在附近農路被刺死。

    警方事後逮捕菲籍失聯移工隆美爾，查出隆男還將李男身上佛牌拔走，再回到租屋處躲藏。檢察官查出，隆男9月6日晚上11點40分，從菲籍女友租屋處拿走1把水果刀後外出，徒步沿潭子豐興路一段行走，當晚11點45分在一旁農路碰到李男，2人因故發生爭執後，隆男持水果刀朝他身上猛刺多刀，造成肺臟、肝臟穿刺傷失血過多死亡，今天偵結依殺人、竊盜罪嫌將隆嫌起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播