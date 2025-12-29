家暴男反遭打到住院又被刺死 菲籍逃逸移工殺人罪起訴

菲律賓籍失聯移工隆美爾今年9月在潭子持水果刀刺死李姓男子，並將凶器棄置在竹林，檢方今天依殺人、竊盜罪嫌起訴。（警方提供）

台中新社區1名李姓男子今年9月初因土地紛擾，將媽媽、阿姨家砸毀，遭表弟劉男圍毆，被打到骨折住進潭子慈濟醫院，9月6日晚間自行出院，行經潭子豐興路一段旁農路，與菲律賓籍失聯移工隆美爾（26歲）發生爭執，隆男竟持水果刀猛刺胸部、背部多刀致死，還偷走脖子上的佛牌項鍊。台中地檢署今天偵結，依殺人、竊盜罪嫌將隆嫌起訴，將由台中地院國民法庭審理。

台中潭子今年9月驚傳凶殺案，41歲李姓男子被路過民眾發現身中多刀倒臥血泊身亡，警方獲報調查，發現李男是地方頭痛人物，9月初因土地糾紛，遭表弟劉男等人打到骨折住院，9月6日晚間10點多卻私自離院在外遊蕩，沒想到在附近農路被刺死。

警方事後逮捕菲籍失聯移工隆美爾，查出隆男還將李男身上佛牌拔走，再回到租屋處躲藏。檢察官查出，隆男9月6日晚上11點40分，從菲籍女友租屋處拿走1把水果刀後外出，徒步沿潭子豐興路一段行走，當晚11點45分在一旁農路碰到李男，2人因故發生爭執後，隆男持水果刀朝他身上猛刺多刀，造成肺臟、肝臟穿刺傷失血過多死亡，今天偵結依殺人、竊盜罪嫌將隆嫌起訴。

