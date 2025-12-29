深坑山道「猴」突竄出 重機閃避不及撞死猴、騎士骨折

呂男騎乘大型重機行經新北深坑時，撞上樹叢竄出的猴子，人車倒地。（記者陸運鋒翻攝）

呂姓男子今天（29日）下午騎乘大型重機，行經新北市深坑區文山路三段時，樹叢突然竄出一隻猴子，呂男撞上後倒地骨折，警消獲報趕抵時，發現猴子已經死亡，隨後將呂男送往醫院治療，幸無生命危險；至於猴子是否有飼主或野生，仍有待釐清。

此段事故影片被網友上傳社群Threads引發熱議，有網友懷疑猴子是否木柵動物園跑出來的，也有網友說這條路之前也看到穿山甲，還有網友歪樓說「原來無照山道猴是真的」，不過，有網友說，深坑石碇獼猴不少，只是比較怕人，建議「不要靠近不要餵食」。

新店警分局調查，50歲呂男今下午1時許，獨自騎著HONDA紅牌重機兜風，當時沿深坑區文山路三段往石碇方向行駛，但途中樹叢間突然竄出一隻猴子，呂男閃避不及撞上後，連人帶車倒地受傷，猴子則當場死亡，民眾見狀紛紛報案。

警方指出，救護人員到場後，發現呂男左肩胛骨骨折，左腿及右手擦傷，隨即將其送往台北市立萬芳醫院治療，所幸沒有生命危險。至於猴子遺體則交由新北市動保處帶回處理。

呂姓重機騎士行經新北市深坑文山路三段時，樹叢突然竄出猴子，導致呂男閃避不及撞上，猴子當場死亡。（記者陸運鋒翻攝）

