台南小學生騎Youbike擦撞法拉利！天價維修費恐要家長買單

台南一位11歲學生，24日晚間騎乘Youbike不慎與一輛法拉利超跑擦撞，學生僅輕微挫傷不用送醫，不過法拉利卻被腳踏車刮傷。據查，該輛超跑為法拉利488 GTB，在台灣是非常稀有且昂貴的頂級超跑，新車要價1500萬，而天價維修費用，可能需要學生家長買單。

有網友昨日在臉書社團「台南大小事」分享照片，表示地點在文元國小附近，於24日拍下這張Youbike與超跑發生事故的照片。下方網友紛紛留言表示：「弟弟小小年紀就有了人生奮鬥目標」、「又是賠一筆不少錢」、「這匹馬很貴」、「哭了」。

綜合媒體報導，警方表示，24日晚間6時許，腳踏車騎士左轉彎與直行轎車撞上，騎士輕微挫傷並未送醫，詳細肇事原因還在調查釐清中。至於車損狀況，法拉利車頭、底盤都有明顯刮痕，紅色的烤漆也被磨花。

消息指出，該款超跑為法拉利488GTB，目前已經停產，二手車價仍有800萬元至1000萬左右，預估維修費用至少10萬起跳，視車損狀況可能高達數十萬，不少網友都替肇事的學生擔憂。

