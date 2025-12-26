為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台南小學生騎Youbike擦撞法拉利！天價維修費恐要家長買單

    2025/12/26 16:17 即時新聞／綜合報導
    YouBike撞上法拉利。（取自「台南大小事」）

    YouBike撞上法拉利。（取自「台南大小事」）

    台南一位11歲學生，24日晚間騎乘Youbike不慎與一輛法拉利超跑擦撞，學生僅輕微挫傷不用送醫，不過法拉利卻被腳踏車刮傷。據查，該輛超跑為法拉利488 GTB，在台灣是非常稀有且昂貴的頂級超跑，新車要價1500萬，而天價維修費用，可能需要學生家長買單。

    有網友昨日在臉書社團「台南大小事」分享照片，表示地點在文元國小附近，於24日拍下這張Youbike與超跑發生事故的照片。下方網友紛紛留言表示：「弟弟小小年紀就有了人生奮鬥目標」、「又是賠一筆不少錢」、「這匹馬很貴」、「哭了」。

    綜合媒體報導，警方表示，24日晚間6時許，腳踏車騎士左轉彎與直行轎車撞上，騎士輕微挫傷並未送醫，詳細肇事原因還在調查釐清中。至於車損狀況，法拉利車頭、底盤都有明顯刮痕，紅色的烤漆也被磨花。

    消息指出，該款超跑為法拉利488GTB，目前已經停產，二手車價仍有800萬元至1000萬左右，預估維修費用至少10萬起跳，視車損狀況可能高達數十萬，不少網友都替肇事的學生擔憂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播