跨年晚會18場、元旦升旗典禮17場 內政部繃緊神經

台北捷運19日發生隨機砍人案後，內政部今天在行政院會報告「1219事件偵辦進度及跨年、元旦活動加強安全維護工作」，內政部表示，跨年晚會全國計17個縣市共18場，元旦升旗全國計17個縣市共19場，預計動員警力8069人、民力2792人，以維持秩序、加強維安。

警政署指出，除持續釐清犯罪動機、背景清查、資金來源及犯罪工具等偵查作為外，網路恐嚇事件部分，統計自12月20日至12月25日12時止，迄今計偵辦94件，已查緝13件12人，其中羈押4人；相關涉嫌之境外IP資訊，持續透過跨境合作，追查幕後不法分子。

行政院長卓榮泰表示， 近期大型活動眾多，動輒萬人以上，甚至超過2、30萬人，安全的維護是政府最基本的工作、不可以動搖的責任，務必要強化預防並還有有效的安全處置。而針對交通運輸以及大型活動的安全維護，要請警政署、交通部、各縣市政府與各捷運公司都必須要妥善地規劃，只要有大量人潮的聚集，都應該事先期開設應變中心，隨時掌握狀況，防制危安事件的發生。

卓榮泰指出， 行政院23日已召開跨部會會議檢討，確實檢討事件肇因與制度缺口，以「防患於未然，將傷害消弭於當下」，強化事前風險的辨識及預警能力，提升第一線即時應變聯動處置效率，確保國人免於隨機暴力的恐懼。未來推動的重點包括：強化現場的監控以及即時告警機制、精進情報統合的時效、強化治安快打聯防以及調查機制、 強化社會韌性。

被問到台北市府是否有改進的地方？行政院國土辦參議劉振安在院會後記者會表示，台北市政府會強化告警的資訊與員警到場的速度。

