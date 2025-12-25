緬甸惡名昭彰順達園區「開箱」 林秉宥揭中國福建幫控制現況

新北市議員林秉宥近日透過幕後協助夥伴安排，跑到緬甸苗瓦迪地區「開箱」順達電詐園區。（圖翻攝自「林秉宥」臉書）

新北市議員林秉宥近日跑到緬甸「開箱」電詐園區，他稍早於臉書發最新1篇貼文說明，他這次透過幕後夥伴協助，到緬甸境內惡名昭彰的順達園區，該園區於11月25日受到克倫民族解放軍的攻擊而瓦解，目前由該支反軍政府的部隊所掌控，他並揭露，該園區一帶幾乎皆由中國的福建幫所控制，且4000人逃離園區後，有14個台灣人被泰國警方居留中。

新北市議員林秉宥近日跑到緬甸「開箱」電詐園區，想確認詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案。林秉宥的目的地順達園區，距苗瓦迪地區南邊約40分鐘車程。

請繼續往下閱讀...

林秉宥在PO文中感謝幕後協助的夥伴安排，讓他能進入這個曾經有4000人在其中生活的園區，一探究竟。他說，4000人逃離園區後，大部分去向不明，但已知的是有14個台灣人被移交給泰國警方，目前應在泰國警方的居留中。

他揭露，帶他進園區的友人說，這一帶的園區幾乎都是由中國的福建幫所控制，1位緬甸朋友把撿到的手機交給他，上面清晰可見「創億集團」4字，該集團與前陣子在台灣引發譁然的太子集團是同個系統，其資本與技術密集的程度令人瞠舌，「就想像到底怎麼樣的事業可以在叢林裡建立一個4000人在裡面生活的基地？」

林秉宥指出，在泰緬邊境，類似順達園區的電詐園區約有30至50個，園區比較是正規的鋼筋水泥建物，且因有巨額的不法所得，所以園區內隨處可見來自中國廠商的各種建材與設備，要繼續建新的宿舍與辦公大樓。

他提到，這類園區在Google地圖已清晰可見，也成為打詐的目標，因此許多電詐老闆開始調整，在距離邊境更遠的地方搭設組合屋，「想要在電詐園住上樓房的好日子恐怕一去不復返了」，而在他前往順達園區的路途中，就看到2、3個正在興建中的園區。

新北市議員林秉宥近日跑到緬甸苗瓦迪地區「開箱」順達電詐園區。（圖翻攝自「林秉宥」臉書）

林秉宥揭露，該園區一帶幾乎都由中國福建幫控制，1位緬甸朋友把撿到的手機交給他，上面清晰可見「創億集團」4字。（圖翻攝自「林秉宥」臉書）

新北市議員林秉宥近日跑到緬甸苗瓦迪地區「開箱」順達電詐園區。（圖翻攝自「林秉宥」臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法