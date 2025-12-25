涉收賄300萬 南市前消防局長李明峯、女友人收押禁見

台南市消防局前局長李明峯（見圖）被查出涉與楊姓女友人向設備業者收賄300餘萬元，檢察官向法院聲押禁見李與其女性友人。（資料照）

台南市府消防局24日傳出遭廉政署南調組帶隊搜查民間捐贈救災車輛是否有官員牟利情事，並調取消防局救災車輛、設備等有關捐贈公文、檔案，傳訊前局長李明峯及其楊姓女友人等4名被告、6名證人。25日凌晨，檢方訊後認定李、楊2人共同向曾姓消防業者收賄300餘萬元，向法院聲押禁見李、楊。今晚7點許，台南地院開庭後裁定李、楊兩人收押禁見。

24日調查人員從消防局秘書室、災害搶救科與車輛保養場等單位調取救災車輛捐贈有關公文檔案，同時約詢搶救科長、車保場長、李明峯前秘書、搶救科承辦人等多位官員訊問；李明峯與楊姓女友人也先後到案。台南地檢署駐廉政署檢察官許華偉與廉政人員共搜索8處據點，傳訊李明峯、楊姓女友人、曾姓業者等被告與證人共10人到案。

檢察官調查後、初步認為李明峯在消防局長任內職務上有審核民間捐贈消防設備車輛、建物消防安全設備查驗與准駁等權限，涉嫌從2023年起對於此等職務上相關行為，與楊姓女子共同收受曾姓消防設備業者給予的金錢賄賂300餘萬元，使曾嫌能獲取民間捐贈消防設備車輛相關銷售的營收利益、以及送審消防設備工程相關資料得以順利通過，兩者有對價關係。

