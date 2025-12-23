12/23 今彩539頭獎開2注! 800萬獎落新北、新竹

12月23日開獎的第114000116期今彩539頭獎開出2注；第114000309期大樂透頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

12月23日開獎的第114000309期今彩539頭獎開出2注，由新北市蘆洲區得勝街66號1樓「建富彩券商行」、新竹縣橫山鄉內灣村中正路54號「朋恩彩券行」開出；第114000116期大樂透頭獎則摃龜。

第114000116期大樂透中獎號碼「01、03、12、33、39、41，特別號：29」。頭獎摃龜；貳獎開出2注，每注可得89萬7763元；參獎共42注中獎，每注可得4萬6039元；肆獎共95注中獎，每注可得1萬3084元元；伍獎共1931注中獎，每注可得2000元；陸獎共2753注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7827中獎，每注可得400元；普獎共3萬6858注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第114000116期49樂合彩中獎號碼為「01、03、12、33、39、41」。四合1注中獎，每注可得20萬元；三合共64注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2762注中獎，每注可得1250元。

第114000309期今彩539中獎號碼為「09、22、24、30、35」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共174注中獎，每注可得2萬元；參獎共5883注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9097注中獎，每注可得50元。

第114000309期39樂合彩中獎號碼為「09、22、24、30、35」。四合共開出2注，每注可得21萬2500元；三合共90注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5488注中獎，每注可得1125元。

第114000309期3星彩中獎號碼為「296」。壹獎共94注中獎，每注可得5000元。

第114000309期4星彩中獎號碼為「5624」。壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法