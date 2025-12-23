金門地檢署成立「防範恐怖攻擊應變小組」 即日起專責恐嚇及危害公眾安全案件

金門地檢署成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由檢察長王柏敦（後排右一）擔任召集人。（金門地檢署提供）

金門地檢署今天成立「防範恐怖攻擊應變小組」，專責偵辦恐嚇及危害公眾安全案件，即日起將針對年底縣府及各鄉鎮舉辦活動，例如即將登場的跨年晚會、明年1月金門馬拉松等大型活動，加強流動人口的掌握及情資蒐報，並嚴防偷渡犯，遏止不法情事發生。

金門地檢署表示，依台灣高等檢察署檢察長張斗輝指示成立「防範恐怖攻擊應變小組」，對於涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所的恐嚇及危害公眾安全相關案件，責成小組成員檢察官指揮偵辦，以遏止恐嚇、模仿行為造成民眾恐懼情緒擴散，維持社會秩序之穩定。

北捷連續攻擊事件引發社會關注，金門地檢署成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由檢察長王柏敦擔任召集人，主任檢察官葉子誠擔任執行祕書，由檢察官徐子涵專責辦理案件，並於下午召開的會議中，與金門縣警局刑事查緝單位研商情資交換及防制作業。

地檢署表示，即日起將由縣察局刑警大隊、福建省調查處，針對12月底縣府及各鄉鎮舉辦的大型活動加強蒐報可疑情資，防範不法；並請航警及港警就金門航空站、水頭碼頭等大型交通運輸設施，加強防護警戒；另為避免偷渡犯擾亂治安，同步要求海巡隊、查緝隊及岸巡隊加強查緝，維護海上及岸際安全。

金門地檢署成立「防範恐怖攻擊應變小組」。金門警方也於日前對轄區人口密集的車站，加強巡查。（金門縣警察局提供）

