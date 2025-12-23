為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    金門地檢署成立「防範恐怖攻擊應變小組」 即日起專責恐嚇及危害公眾安全案件

    2025/12/23 22:22 記者吳正庭／金門報導
    金門地檢署成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由檢察長王柏敦（後排右一）擔任召集人。（金門地檢署提供）

    金門地檢署成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由檢察長王柏敦（後排右一）擔任召集人。（金門地檢署提供）

    金門地檢署今天成立「防範恐怖攻擊應變小組」，專責偵辦恐嚇及危害公眾安全案件，即日起將針對年底縣府及各鄉鎮舉辦活動，例如即將登場的跨年晚會、明年1月金門馬拉松等大型活動，加強流動人口的掌握及情資蒐報，並嚴防偷渡犯，遏止不法情事發生。

    金門地檢署表示，依台灣高等檢察署檢察長張斗輝指示成立「防範恐怖攻擊應變小組」，對於涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所的恐嚇及危害公眾安全相關案件，責成小組成員檢察官指揮偵辦，以遏止恐嚇、模仿行為造成民眾恐懼情緒擴散，維持社會秩序之穩定。

    北捷連續攻擊事件引發社會關注，金門地檢署成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由檢察長王柏敦擔任召集人，主任檢察官葉子誠擔任執行祕書，由檢察官徐子涵專責辦理案件，並於下午召開的會議中，與金門縣警局刑事查緝單位研商情資交換及防制作業。

    地檢署表示，即日起將由縣察局刑警大隊、福建省調查處，針對12月底縣府及各鄉鎮舉辦的大型活動加強蒐報可疑情資，防範不法；並請航警及港警就金門航空站、水頭碼頭等大型交通運輸設施，加強防護警戒；另為避免偷渡犯擾亂治安，同步要求海巡隊、查緝隊及岸巡隊加強查緝，維護海上及岸際安全。

    金門地檢署成立「防範恐怖攻擊應變小組」。金門警方也於日前對轄區人口密集的車站，加強巡查。（金門縣警察局提供）

    金門地檢署成立「防範恐怖攻擊應變小組」。金門警方也於日前對轄區人口密集的車站，加強巡查。（金門縣警察局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播