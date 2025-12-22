涉收賄護航太陽能廠商 雲林議長黃凱判刑4年10月

雲林縣議會無黨籍議長黃凱（中），被新北地院依貪污治罪條例不違背職務收受賄賂罪，判處4年10月徒刑。（資料照）

雲林縣議會無黨籍議長黃凱擔任議員時期涉當太陽能廠商「門神」案，查出黃凱成立兩家人頭公司收賄，與業者談妥護航費總額5900萬元，事發時已收受1480萬元而被訴。新北地院今日依「貪污治罪條例」不違背職務收受賄賂罪，判處黃凱4年10月徒刑，褫奪公權3年，前雲林縣建設處長李俊興（現任稅務局長）犯洩密罪判刑8月，可上訴。

審理時，檢方認為黃凱否認可處無期徒刑或10年以上徒刑的「違背職務收賄」犯行，求刑20年；合議庭最終認定黃凱所為是可處7年以上徒刑的「不違背職務收賄罪」，斥責他所為破壞人民對公務機關執行職務公正性的信賴，損及國家法益，考量他偵審均自白犯罪、繳回犯罪所得，依貪污罪規定減刑後判刑4年10月。

同案被告業者李建勲、連立凱、劉肇昕、賴將文均犯對於公務員關於不違背職務行為交付賄賂罪，判處8月至1年6月不等徒刑，除劉肇昕外，均緩刑2年，並分別向公庫支付20萬元至50萬元不等金額；其他3名被告如黃凱的陳姓、王姓友人、周姓助理均涉洗錢罪，各判刑6月，周獲得緩刑2年，陳、王未獲緩刑。

檢方調查，業者劉肇昕等4人2020年成立國金能源、睿日光電公司，爭取在雲林縣台西、口湖鄉建太陽能廠，找黃凱擔任「顧問」；黃凱隨即找陳姓、王姓友人成立機和、機承等人頭公司，計畫以「能源技術服務費」名義收賄，雙方簽約由黃助業者取得縣府同意函、擺平地方陳情抗議、設廠公文遇阻要出面解決，更白紙黑字寫明分3期給錢。

黃接著請託建設處長李俊興關切進度，李因而多次向承辦人詢問、關切此案並回報黃凱：「議員好，國金案已經到縣長室，剛剛縣長也有在詢問，若無其他狀況今天應該會簽核」等，甚至透過LINE將雲林縣政府內部秘密文件傳給黃凱。

縣府承辦人在李的指示下，也優先處理此案，使國金、睿日兩家公司均順利地取得縣府核發的同意函，業者馬上先把1480萬元匯給黃的人頭公司，黃將贓款用於租賃BMW X6、LEXUS等進口名車使用，以及信用卡消費等私人開銷。

黃凱在偵辦時認罪及繳回犯罪所得，檢方當時認為他若於審理時仍認罪，請法院量處適當之刑；李俊興承認洩密，但檢方認定他供詞避重就輕，建請量處不得易科罰金之刑，另認定身為廠商實際負責人的劉男推諉卸責、態度不佳，加上行賄金額及所得數億元利益，建請從重量刑3年、併科罰金300萬元，黃凱助理與2名友人涉洗錢罪，全案共9人起訴。

