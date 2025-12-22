涉光電收賄1480萬一審判4年10月 雲林議長黃凱：上訴捍衛清白

涉光電收賄一審判4年10月，黃凱表示將再上訴，捍衛清白。（記者李文德攝）

無黨籍雲林縣議長黃凱，涉當太陽能廠商「門神」案，成立兩家人頭公司收賄收受1480萬元，今（22）日下午新北地方法院一審判決依貪污罪處4年10個月，褫奪公權三年。對此黃凱表示，全案將再上訴，捍衛清白，希望法院釐清事實。

新北檢方查出，業者劉肇昕等4人2020年成立國金能源、睿日光電公司，在雲林台西及口湖鄉建太陽能廠，找黃凱擔任「顧問」；黃凱找友人成立人頭公司，以「能源技術服務費」名義收賄，黃助業者取得縣府同意函、擺平地方陳情抗議，接著請託雲林縣建設處長李俊興關切進度，待國金及睿日公司先後取得縣府核發的同意函，業者即先給付1480萬元，黃將贓款用於租賃BMW X6、LEXUS等進口名車使用，以及信用卡消費等私人開銷。

請繼續往下閱讀...

新北地方法院下午判決，黃凱犯不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑4年10月，褫奪公權3年，李俊興違法公務員洩漏國防以外之秘密罪，處有期徒刑8月，全案可上訴。

對此黃凱表示，尊重司法制度、也尊重審理結果，但對於判決內容，內心仍感到遺憾與不平，他認為仍有諸多事實與法律觀點，尚待進一步釐清。他更強調，始終秉持對雲林、對鄉親負責態度從事公共事務，問心無愧、沒有任何不法意圖。

黃凱表示，目前本案仍屬司法程序的一個階段，並非最終定讞。已與律師團隊充分討論，將依法提起上訴，透過更完整的審理程序，爭取還原事實真相，捍衛清白，在司法程序未確定前，我仍會堅守崗位，持續為雲林縣政監督把關、為鄉親服務，不讓任何個人事件影響議會運作與公共利益。

李俊興表示，相關案件過程皆依行政院文書處理手冊辦理，針對一審判刑結果，會依法提出上訴。

相關新聞請見

涉收賄護航太陽能廠商 雲林議長黃凱判刑4年10月

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法