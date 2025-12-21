高雄怪男人行道燒雜物 帶30公分長柴刀引恐慌

男子在壽山街人行道上燃燒雜物，民眾見狀通報警消。（民眾提供）

陳男因機車上放置30公分長柴刀，被依無故攜帶刀械以社維法送辦。（民眾提供）

今（21）日下午3點半左右，在高雄市鼓山區壽山街有男子在人行道燃燒雜物，路人見狀報案，警消到場時，原本男子已騎車離去卻突然返回，路人見男子的機車踏板上放了一把柴刀，誤以為要攻擊警方，當下上前取走柴刀並往一旁扔，員警現場將男子帶回派出所，並依公共危險罪現行犯逮捕移送並聲請羈押。

鼓山分局新濱所指出，陳男（49歲）下午在壽山街的人行道燃燒雜物，警消獲報到場時，陳男已騎機車離去，不過，正當員警在跟報案人確認當下情形時，陳男又騎車回現場，員警立即將陳男攔住，當時民眾看見陳男機車上有1把柴刀，立即上前取刀並往前扔，陳男為了撿刀往前走被誤以為要攻擊警消，員警當下將陳男壓制並帶回派出所。

警方表示，陳男在人行道上燃燒雜物致影響交通安全之行為，依涉嫌公共危險罪移送高雄地檢署偵辦並建請羈押。另陳男因與友人發生糾紛情緒不穩，無故攜帶刀械，已違反社會秩序維護法第 63 條第 1 項第 1 款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，警方依法將陳男函請高雄地方法院簡易庭裁定。

陳男騎機車返回燃燒雜物的現場時，被員警壓制帶回派出所。（民眾提供）

