騎微型電動車上屏縣谷川大橋 高市17歲高中生疑自撞護欄亡

來自高雄市的17歲陳姓高中生騎乘微型電動二輪車，在橋面彎道處疑似自撞對向車道的護欄，電動二輪車倒地。（警方提供）

屏縣三地門鄉台24線31.5K谷川大橋，今（21）日下午發生一起死亡車禍，警方初步調查，來自高雄市的17歲陳姓高中生騎乘微型電動二輪車，在橋面彎道處疑似自撞對向車道的護欄，送醫不治，詳細肇事原因還有待進一步調查。

屏東縣里港警分局今（21）日下午1時許接獲報案，在三地門鄉省道台24線31.5K處，即通往霧台鄉的谷川大橋上有交通事故，立即派員前往處理並疏導交通。

警方調查，17歲陳姓少年駕駛微型電動二輪車，由三地門鄉省道24線往霧台鄉方向行駛，行經谷川大橋，在進入橋面後的彎道處，疑似駛入對向車道，自撞大橋的護欄，四肢多處受傷，並未掉入橋下，經送醫不治，里港警分局依規定成案，進一步調查相關肇事原因。

據了解，陳姓少年是高雄市的高中生，此行是與哥哥、朋友們同行，一行人從高雄分騎多輛車到屏東縣，準備前往霧台鄉出遊，少年戴著安全帽獨自騎乘微型電動二輪車，微型電動二輪車14歲以上即可騎乘，該輛車也掛有車牌。

里港警分局提醒指出，民眾騎車時須注意車前狀況及道路型態，也呼籲民眾切勿超速駕駛，以免發生意外。

微型電動二輪車倒在對向車道護欄旁。（警方提供）

警方到場勘察。（警方提供）

車禍發生在屏縣谷川大橋彎道處。（警方提供）

