急診魂爆發！ 台大醫院顏瑞昇父女搶救傷患：救人是醫師天職

台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇與其女兒在北捷隨機傷人事件發生後，前往現場協助分流、治療傷患。（記者王藝菘攝）

台北捷運19日發生隨機傷人事件，兇嫌張文持刀造成4死11傷的慘案，但有休養中的傷者特別向市府反映，希望能找到在現場提供急救的「救命恩人」，經查發現是台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇父女。顏瑞昇今日出面受訪並謙虛表示，救人是醫師的天職，只是覺得現場可能需要有人幫忙，相信任何一位急診醫師都會做同樣的事。

顏瑞昇曾任台大醫院雲林分院急診醫學部主任，目前已經退休，但仍持續在台大醫院任職。顏瑞昇說，事發當天他與女兒約了晚上7點、一起在誠品南西店對面的餐廳吃飯，就在兩人快抵達餐廳、大約晚上6點55分前後，突然發現對接有大量救護車出現。

請繼續往下閱讀...

「我們都是醫師，而且我是急診醫師，我覺得我應該要到現場，應該可以提供一些適當的幫忙。」顏瑞昇回憶，當時他與目前內科住院醫師第1年女兒簡單討論後，決定立刻到事發現場提供協助。

顏瑞昇說，當時在場的警消醫護已經有秩序的成立救護站，並立起旗幟，他也帶著女兒前往並告知指揮官：「我是台大醫院的急診專科主治醫師，我可以協助您評估和處理陸續送來的個案」，而現場除了一名OHCA（到院前心肺功能停止）的病患外，現場其實沒有太多傷者。

不過，顏瑞昇表示，救護技術員陸續從建築內將傷者撤出，民眾的傷勢輕重不一，他也在現場協助評估與處理，比較危險的就轉送創傷中心，沒有立即危險的就到其他醫院。

顏瑞昇提到，對於一般民眾來說，或許覺得現場「蠻震撼的」，甚至感到很混亂，但急診醫師見多了這樣的情況，「我自己身在其中，看到整個指揮的體系，還有病患的分流跟處理上是非常非常夠水準的，希望大家能夠安心，盡快走過這次的傷痛。」

「我覺得醫師救人是天職，市長（蔣萬安）會找我，是有點意外，因為我其實當下處理完以後我就回歸我正常的生活。」顏瑞昇坦言，當下是否還有危險，其實他和女兒都不太清楚，只是很簡單的想到「那個地方應該需要我去幫忙」，吃飯可以改天再吃，先處理受傷的病人比較重要。

「我想我的身份，除了是一個市民，也是一位醫師，尤其是一個急診醫師，我想換作是任何一位的急診醫師，他們都會跟我做同樣的事情。」顏瑞昇說，希望所有的市民，所有的民眾都能盡快走過這件事件，然後回到正常的生活，願逝者安息，傷者早日康復。

顏瑞昇（中）說，事件發生當下只是很簡單的想到「那個地方應該需要我去幫忙」，沒有思考是否還有危險。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安（左）前往台大醫院向1219事件現場即刻救援的顏瑞昇醫師（中）父女轉達傷者的感謝之意。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安（中）前往台大醫院向1219事件現場即刻救援的顏瑞昇醫師父女轉達傷者的感謝之意。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法