    首頁 > 社會

    北捷血案》學者：提升見警率非仙丹 增設緊急報案鈕、安全防衛處

    2025/12/21 16:41 記者陸運鋒／台北報導
    捷運台北車站M7出口民眾獻花合掌悼念，警方加強巡邏。（記者王藝菘攝）

    捷運台北車站M7出口民眾獻花合掌悼念，警方加強巡邏。（記者王藝菘攝）

    通緝犯張文犯下震驚全台的台北捷運攻擊事件造成4死11傷，外界認為，台灣原本是高度信任的社會、天生和善，民眾對於潛在突發危機的防衛韌性較缺乏；對此，銘傳大學犯罪防治系助理教授、前刑事局預防科長林書立分析，近年詐騙摧毀社會基礎，逐漸忽略公眾安全議題「潛在安全風險」，猶如灰犀牛理論，面對可能發生的重大危險，卻深信這樣的事情不致發生，欠缺應變機制，導致問題發生後，立刻被快速碾壓。

    林書立表示，凡是緊急事件解決方案就是「見警率」，但過度仰賴提高見警率，期盼能藉由「強勢執法」來解決「治安政策失靈」的高層次問題，結果短期救急的處置作為過後，沒有中長期的改善策略，導致「頭痛醫頭」缺乏整體性的綜合策略，造成見警率成為治安仙丹，但是不增加經費、警力，不運用科技的發展下，完全違反管理學鐵三角。

    林書立建議，對於台北車站多鐵共構系統必須分區段責任治理，經系統API自動通報整合，因為複雜地下通道系統會分散指揮體系，難以辨別民眾所在位置，須盡速劃分不同責任區域，並且在不同區域增設「緊急報案按鈕」，此外，地下通道也要標示地點座標及緊急集合安全防衛地點。

    林書立說，由於社會長期以來安全，有點讓民眾失去警戒心，甚至誤以為這是街頭表演的一部分，遇到有人在馬路點煙霧彈的奇異行為，竟然不是報警而是錄影，煙霧彈也成功讓民眾誤以為是火警，但主要危機與改進之道，是平時要做危機情境演練，例如國外只要有警報響起，無論有無煙霧，就是要立即離開現場，到達指定災害救援集合地點，都是經過不斷演練且未遵守的話也要裁罰。

    林書立分析，張文的人格是典型的反社會人格，特質包括無法愛人且無法接受被愛，因此沒有同理心，另外行為具有衝動性、無延緩需求的思考能力，雖然他父母俱健在，但從家人不願跟他聯繫超過2年來看，家庭關係連結鍵已然破裂無法修復，家人的過度期待與嚴厲，也可能是造成問題的主因。

    其次，從他學校同學的回應部分，就知道他孤僻有時想法不明，同學也是早已多年未聯繫，校園聯繫鍵也斷裂，至於社會連結部分，張文在被軍中汰除後，無人追蹤關懷，社群朋友只有2位數沒什麼朋友，這社會犯罪控制理論的3個鍵都斷裂，屬於三裂人口，唯一朋友是活在網路與動漫遊戲中，若未來要降低這樣的風險因子，可考慮仿效澳洲16歲以下禁止使用社群媒體，培養青少年適應實際的人際關係與戶外活動生活。

