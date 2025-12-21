桃園療養院遭恐嚇掃射、引爆 23歲男收押

桃園療養院遭網友多次在社群留言恐嚇揚言「開槍」「掃射醫院」、「炸毀住家」。（圖取自桃園療養院官網）

台北捷運連續攻擊事件造成人心惶惶，全台南北都有不肖網友散布恐嚇公眾言論企圖引發恐慌；無獨有偶，衛生福利部桃園療養院於本月間也被網友多次在臉書社團留言揚稱要對醫護或行政人員「開槍」、「炸毀住家」甚至嗆聲「掃射醫院」，造成桃療相關人員人心惶惶，案經警方獲報報請桃園地檢署指揮偵辦，檢方19日聲請搜索票並核發拘票逮捕涉案的23歲陳姓男子到案，檢察官複訊後向桃園地院聲請預防性羈押，法官昨（20）日晚間裁准羈押。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德指出，檢方於本月間接獲通報得知曾在桃園療養院治療的陳姓男子，涉嫌多次在網路留言恐嚇該院醫護及行政人員，檢方立即分案由檢察官邱婉婷指揮桃園警分局蒐證後，經向法院聲請搜索票於19日發動執行、拘提行動，拘捕陳男到案並扣得其使用電腦及手機，經檢視相關通訊軟體及社群留言，查悉陳男多次在桃園療養院臉書粉絲專頁、「我是大竹人」LINE群組及其個人臉書帳號留言，揚言欲對醫護人員或行政同仁開槍、炸毀住家及開槍掃射醫院等，造成桃園療養院醫護與行政人員心生恐懼，致生危害於公共安全。

經檢察官複訊後，認為陳男涉犯刑法第151條恐嚇公眾及第305條恐嚇危害安全等罪嫌，且有事實足認陳男有反覆實施恐嚇危害安全之虞，而向桃園地院聲請羈押，法院於昨日召開羈押庭審理後裁定羈押。

黃榮德表示，醫護人員身肩照護國人健康之重任，備極辛勞，檢方對於醫療暴力絕不容忍，亦不放任網路恐嚇危害公安之暴力風氣，是類案件必當嚴查速辦，保障民眾安全，避免影響社會安定。

