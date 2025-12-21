為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    北捷隨機攻擊引恐慌 台中「小小警察體驗營」教保命口訣

    2025/12/21 16:09 記者陳建志／台中報導
    台中市議員李天生今天結合霧峰分局舉辦「小小警察體驗營」，提醒小朋友遇到攻擊事件，要謹記「有危險、找家人、不說話、趕快跑」的口訣。（李天生議員提供）

    台中市議員李天生今天結合霧峰分局舉辦「小小警察體驗營」，提醒小朋友遇到攻擊事件，要謹記「有危險、找家人、不說話、趕快跑」的口訣。（李天生議員提供）

    北捷連續攻擊造成多人傷亡，引發民眾恐慌，父母更是擔心小朋友的安全，台中市議員李天生攜手何欣純立委服務處、台市府政府警察局霧峰分局及大里永隆里辨公處今天舉辦「小小警察體驗營」，現場提醒小朋友若遇到攻擊事件，要謹記「有危險、找家人、不說話、趕快跑」的口訣，隨時做好自我保護。

    李天生議員表示，為了讓小朋友認識警察工作，同時加強危機意識，學習自我保護知識，今天結合霧峰分局舉辦「小小警察體驗營」，邀請幼兒園大班到國小三年級的學童報名參加，吸引許多爸爸媽媽帶著小朋友來體驗。

    現場準備小小警察制服，小朋友們穿上迷你警察背心、戴上小警帽，瞬間化身「帥氣小警察」，現場規劃「小警察制服體驗區」、「玩具槍射擊體驗區」、「警用裝備體驗區」、「寓教於樂區」、「大型警用巡邏重機車體驗區」等關卡。

    小朋友分別進行玩具槍射擊、穿著防彈背心、並把玩手銬、指揮棒及防彈盾牌等警用設備，同時學習辨識毒品，並坐上警察巡邏車及重型機車，真實體驗警察的日常工作，初次體驗的小朋友都興奮不已。

    因北捷發生連續隨機攻擊案後，民眾都感到恐慌，今天活動中特地加強宣導遇見攻擊事件時的防範方法，警方提醒小朋友保持警覺，遇見持刀槍的嫌犯，謹記「有危險、找家人、不說話、趕快跑」的口訣，隨時做好自我保護。

    台中市議員李天生今天結合霧峰分局舉辦「小小警察體驗營」，小朋友開心穿上帥氣的警察制服，體驗當一日警察。（李天生議員提供）

    台中市議員李天生今天結合霧峰分局舉辦「小小警察體驗營」，小朋友開心穿上帥氣的警察制服，體驗當一日警察。（李天生議員提供）

    台中市議員李天生（右1）今天結合霧峰分局舉辦「小小警察體驗營」，小朋友開心穿上帥氣的警察制服，體驗當一日警察。（李天生議員提供）

    台中市議員李天生（右1）今天結合霧峰分局舉辦「小小警察體驗營」，小朋友開心穿上帥氣的警察制服，體驗當一日警察。（李天生議員提供）

