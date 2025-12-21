為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    追捕張文速度太慢、沒配槍？中山分局所長回嗆：警察不是鍵盤高手

    2025/12/21 16:11 記者王冠仁／台北報導
    中山一派出所所長李欣鴻受訪強調，同仁接獲通報、衝到現場，沒有任何猶豫，就是要保護民眾，希望社會各界給警方更多的鼓勵與支持，就算只是一句話，對警方都是很大的鼓勵。（記者王冠仁攝）

    中山一派出所所長李欣鴻受訪強調，同仁接獲通報、衝到現場，沒有任何猶豫，就是要保護民眾，希望社會各界給警方更多的鼓勵與支持，就算只是一句話，對警方都是很大的鼓勵。（記者王冠仁攝）

    通緝犯張文犯下舉國震驚的隨機殺人案，自己最後也墜樓身亡，事後有網友發文說警方追捕太慢、沒有配槍，質疑「台灣的警察有多怕用槍」。對此，警方今天出面澄清，第一名到場的林姓員警有配槍；中山分局中山一派出所所長李欣鴻也受訪，他面對鏡頭說明，直言「警察不是網路上的鍵盤高手」。

    近期有外界質疑，認為到誠品南西店追捕張文的員警，是不是沒有配槍？對此，中山分局今天再次澄清，案發當時，有1名交通分隊的林姓員警恰好就在路口執行交整勤務，得知狀況後，立刻跟隨保全員進入誠品南西店，根據林員身上的密錄器，他手上就拿著配槍。

    後來有網友又說，為何支援警力趕到南西店頂樓後，眾多員警站在門口長達40秒，這些員警有些人也沒有配槍。

    對此，李欣鴻說明，當時趕到現場的員警，其實有些人都已經下班，但是聽到需要支援，二話不說就衝往現場，甚至來不及領警槍等裝備，只有隨身攜帶的警棍。李重申，現場其他同仁身上有配槍，而且同仁接到勤務通報當下依規是不用領槍、也不用著防彈背心。

    至於外界質疑為何警察站在頂樓處40多秒，遲遲不進去追捕張文，李對此表示，張文在誠品南西店時，現場一片混亂，沒有人知道犯嫌到底在哪一層樓、有沒有其他共犯，如果張文當時躲在漆黑的天台埋伏，攻擊進入的警察，是不是又會有人質疑「為什麼不等待後續警力支援到場？」

    李欣鴻強調，同仁接獲通報、衝到現場，沒有任何猶豫，就是要保護民眾。希望社會各界給警方更多的鼓勵與支持，就算只是一句話，對警方都是很大的鼓勵。

    員警第一時間趕到現場、在頂樓確認狀況，卻遭質疑40秒未進入圍捕張文。（記者王冠仁翻攝）

    員警第一時間趕到現場、在頂樓確認狀況，卻遭質疑40秒未進入圍捕張文。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播