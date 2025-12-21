為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    虎尾科大證實張文為畢業校友 校方：就學期間表現正常

    2025/12/21 15:45 記者李文德／雲林報導
    虎尾科大校方今（21）日證實，張文為校友，在校期間成績與操行正常、未有異常輔導紀錄。（資料照）

    27歲男子張文在台北捷運犯下連續攻擊案，犯案後自百貨公司墜樓不治，共造成4死11傷，至今不少民眾將其身分起底，更外傳他曾就讀國立虎尾科技大學。對此，校方今（21）日證實，張文為校友，在校期間成績與操行正常、未有異常輔導紀錄，畢業後也未和母校師生聯繫，後續如有任何檢調機關進行調查，一切說明將依檢調機關為主，不再發表評論。

    通緝犯張文19日在台北車站、中山商圈犯下丟擲煙霧彈、隨機砍人案，引發社會譁然，其身分也被起底曝光，他曾是空軍志願役，服役於通訊中隊負責無線電架設，2022年因自導自演酒駕事件觸犯軍法遭汰除，後因逃避教召遭通緝。外界傳言張文曾就讀虎尾科技大學，據了解是就讀資訊工程學系。

    虎科大證實，犯嫌為109學年度畢業校友，經學務與教務單位深入查實，在校修業期間學業與操行成績皆為正常，並沒有學習與品行上落後與偏差情況；此外，輔導單位資料中顯示，也未曾有相關異常輔導紀錄，因此犯嫌在就讀期間，學業、品行、心理等面向皆表現正常。

    校方強調，犯嫌畢業後就未曾與母校師生互動與聯繫，也未於畢業後再參與校內相關活動，對於此次事件發生，深感傷痛與遺憾，對受害者及其家屬致上深切的關懷與安慰。截至目前為止，相關單位尚未與學校聯繫，後續如有任何檢調機關進行調查，所有一切對外說明，將依檢調機關說明為主，針對本案將不再發表任何言論。

