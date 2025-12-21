北捷連續攻擊》Ｍ7出口轉角處 民眾悼念阻兇手身亡57歲余大哥

往M7出口方向設置紀念專區。（記者董冠怡攝）

捷運台北車站隨機砍人案後第3天，多位民眾陸續帶著花束跟點心、飲料，放在往Ｍ7出口的轉角處，現場擺放約有150束菊花、玫瑰、向日葵等，還有排列整齊的罐裝和鋁箔包飲品、泡麵零食，一張又一張小卡寫著「英雄您辛苦了」悼念因肉身阻擋兇手身亡的57歲余大哥，「謝謝您的挺身而出，希望您在另一個世界，能夠過得快快樂樂」，令人鼻酸。

在Ｍ7出口附近上班的郭先生指出，事發當天上班時，目睹大批警消與救護車馳援，現場拉起封鎖線，一開始還不曉得發生何事，聽說是火警，看新聞才知這麼嚴重，蠻可怕的，尤其是常去的中山站也發生砍人案，正在盤點合法防身用品項目，之後也會準備花束和小卡致意。

從花蓮來的吳先生表示，已在規劃攜帶防身用具及減少滑手機的時間，搭車時也發現看影片、睡覺的乘客減少，警覺性提高。今天正好經過，前來緬懷英勇仗義的余大哥。

北捷常客林小姐說，今天感覺民眾態度及表顯還算自然，大家會更注意周遭情形，情緒相對緊張，帶小孩的家長更爲明顯，自己其實也很害怕，要不是今天跟朋友約好，否則根本不想出門，接下來的耶誕節、跨年活動，打算待在家裡。

現場擺放約150束花及致謝小卡。（記者董冠怡攝）

