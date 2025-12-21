作業員涉貼文「作案2小時」辯稱好玩 警逮捕送辦

新北市警三峽分局獲報，到台中拘提張姓作業員到案，移送新北地檢署偵辦。（記者吳仁捷翻攝）

北捷連續恐攻後，社群平台Threads（脆）流傳一則網路貼文，內容提及「原計畫於5時至7時進行大規模隨機殺人事件」、「非快閃行動」、「中山站站外煙霧彈」、「板南線密閉空間」、「作案時間長達2小時」等疑似讓人誤導為張文親戚、同夥，發布的犯案計畫等不實訊息，還刻意與北捷隨機攻擊事件相互連結，造成社會恐慌，引發不當觀感，卓姓上班族到三峽分局檢舉，警方認定該貼文涉及恐嚇性言詞，嚴重威脅公共秩序與社會安定，三峽警方立即申請拘票，今天上午到台中清水逮捕43歲張姓作業員，他竟辯稱只是好玩，源頭不是他，警方依涉犯恐嚇及危害公共安全等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

近來脆上一篇留言，原計畫是在板南線的密閉空間內，且是5點到7點的大規模隨機殺人案，引發民眾關切，30歲卓姓上班族認為是事態嚴重，20日上午到三峽警分局報案，警方獲報，立即成立專案小組展開蒐證調查，經查證，相關貼文內容與事實不符，已對社會安定造成影響，經蒐證完備並掌握涉嫌人居住所，隨即報請臺中地方檢察署指揮偵辦，並經檢察官核發拘票，專案小組循線追查，今天上午9時許到台中市清水區一帶緝獲張嫌到案，查出他為中科科技廠作業員，沒有軍事背景，警方查扣其犯案用手機1支等相關證物，全案帶回警局偵訊中。

三峽分局長許再周呼籲，民眾切勿於網路散布或轉傳未經查證之訊息，尤其涉及恐嚇、暴力等內容，恐觸犯法律並影響公共秩序。警方將持續加強網路巡查，依法嚴正查處不法行為，共同維護社會安定，以安民心。

