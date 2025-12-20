為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    為1.2萬元台中18人大亂鬥 20歲男竟遭自己人撞成植物人

    2025/12/20 15:31 記者許國楨／台中報導
    大亂鬥現場一片狼籍。（資料照）

    台中大雅區今年4月驚傳街頭血戰，僅因1萬2000元債務引發18人大亂鬥，最令人震驚的是，20歲楊姓男子竟被自己人撞成植物人。

    事件發生在今年4月27日凌晨2時多，曾男與賴男因債務糾紛相約夜市談判，各自帶人助陣，總計18人到場，曾男這邊出動10人，賴男則委託8名友人代為出面，原本債務協商瞬間演變成街頭混戰，釀成「6掛彩1昏迷」，該案檢方近日偵結，依殺人未遂及聚眾鬥毆罪起訴。

    經查，當天談判過程中，雙方一言不合隨即拔出狼牙棒、球棒、木棍及西瓜刀，現場瞬間失控，曾男一方的劉姓男子駕車猛撞，誤將剛下車的20歲楊男當成對方人馬，楊男遭猛烈撞擊，腦部嚴重受創，送醫後陷入昏迷，目前已成植物人，同行的廖姓男子也受傷。

    劉男之後又駕車衝向對方韋姓男子，使韋男被撞飛受傷，車輛撞停電線桿下，警方獲報立即派遣15名快打警力到場，發現現場血跡斑斑，共6人受傷，其中楊男重傷昏迷，其餘5人意識清楚、生命跡象穩定，經調閱監視器後迅速鎖定嫌犯，在兩小時內將18名涉案人員全數逮捕。

    檢方指出，曾男、劉男等人事前攜帶西瓜刀、角棍等兇器，並預謀待對方抵達後攻擊，行徑已觸犯聚眾鬥毆與殺人未遂罪，而賴男一方因證據不足獲不起訴。

