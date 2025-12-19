為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    憲法法庭復活 !總預算、財劃法釋憲露曙光

    2025/12/19 21:17 記者張文川／台北報導
    司法院今下午3時由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞召開記者會。（記者楊心慧攝）

    司法院今下午3時由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞召開記者會。（記者楊心慧攝）

    立法院去年十二月廿日三讀通過憲法訴訟法修正案，規定須至少十名大法官才能評議，須九名大法官才能作成違憲宣告，使的憲法法庭實質判決停擺，憲法法庭今天宣判違憲，依據司法院月報統計，至11月底為止，尚有473件釋憲案躺在憲法法庭未結案，憲法法庭今天的復活宣告，將使中央政府總預算案、財政收支劃分法重啟釋憲。

    截至今年11月底，473件未結案件中，有435件是由人民聲請，佔比高達91.97%，法院26件、機關7件、立法委員5件。去年11月1日起僅存8位大法官在任以來，直到今天憲訴法憲判之前，憲法法庭未做成任何實體判決，只能程序裁定，憲訴法判決是今年唯一的實判。

    目前未結案的矚目釋憲案件，包括憲法法庭已受理的行政院、監察院、民進黨立院黨團聲請的中央政府總預算案；行政院提出的財政收支劃分法，民進黨團所提出的公職人員選罷法連署人須附身分證影本的釋憲案，目前憲法法庭尚未受理。

    人民聲請的案件，受矚目者包括「性侵害追訴權時效」釋憲案，近20年有1097位性侵被害人，因追訴權時效太短而無法提告，許多加害人仍逍遙法外，民團聲請釋憲已獲受理，但受限於大法官人數不足而無法評議定調，答案仍遙遙無期，日前已有個案的合議庭等不及釋憲結果而先行判決。

    此外，未成年子女收養限制、勞工加班資格認定等釋憲案，至今也懸而未決，人民的憲法權益因憲訴法修正案、以及立法院兩度封殺大法官提名，而被迫擱置而卡關。

    憲法法庭制度自2022年1月施行，即將滿4週年，含舊案截至今年11月，累計收件8936件，已終結8463件，未結473件；而自去年11月1日7位大法官卸任、僅存目前8位大法官後，新收1879件，加上382件舊案，共2261件，憲法法庭依程序終結1788件，其中1761件為不受理，平均每月不受理147件，其餘案件為其他終結程序、撤回聲請等，共有473件未結。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播