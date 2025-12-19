為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    北捷連續攻擊案引發恐慌 卓榮泰：比照「恐攻」等級全面戒備

    2025/12/19 21:16 記者徐聖倫／台北報導
    行政院長卓榮泰指示警政署全國鐵、公路、車站、航空站等高度戒備。（記者徐聖倫翻攝）

    行政院長卓榮泰指示警政署全國鐵、公路、車站、航空站等高度戒備。（記者徐聖倫翻攝）

    台北火車站今晚間遭人丟煙霧彈，捷運中山站又爆有人持刀隨機襲擊路人，經查27歲男子張文涉重嫌，他竄逃進百貨公司後疑似畏罪跳樓。本案引起全國重視，行政院長卓榮泰受訪表示，現已要求全國公路、鐵道等，比照「恐怖攻擊」等級進行高度戒備，也請警方持續追查是否有同夥與犯案動機。

    卓榮泰說，本起案件造成2人死亡、2人命危，另有5人受傷，現已指示衛生福利部，請所有接到傷者的醫院進行全力搶救；同時也指示台北市政府警察局全力配合檢察官進行調查，警政署也將全力給予必要協助。

    卓榮泰強調，現已兩點要求警政署，一為提高戒備等級，比照「恐怖攻擊」，將於鐵、公路、航空站等重要地點，維持高度戒備絕不鬆懈；二為徹夜查出嫌犯張文犯罪動機，以及清查是否有其他相關人等介入，務必讓民最短時間內了解政府所掌握的訊息，讓民眾安心。

    隨後台北市刑警大隊長盧俊宏受訪表示，張嫌身上、家中均沒有找到遺書，他散落物品包含筆記本等，都已交由鑑識人員進行鑑識，手機部分也交由科偵隊進行破解。

    台北市刑大大隊長盧俊宏表示正全面徹查中。（記者徐聖倫翻攝）

    台北市刑大大隊長盧俊宏表示正全面徹查中。（記者徐聖倫翻攝）

