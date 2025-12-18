3副所長涉包庇鍾文智潛逃 信義分局：主動發現不法報請偵辦

曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智。（資料照）

台北市信義分局福德及三張犁派出所李姓、古姓、梁姓等3名副所長，涉嫌替潛逃中國的炒股大戶鍾文智偽造簽名掩護報到，信義分局今日遭台北地檢署兵分15路搜索約談。信義分局強調，本案為警方內部主動發現不法後「自檢自清」，隨即報請地檢署指揮偵辦，後續將追究相關人員考監責任。

曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智，因炒作TDR被法院重判30年5月徒刑定讞，但他已於去年3月潛逃中國。檢調警持續追查發現，鍾男先前因案獲准以台幣8000萬元保金免予羈押，但被限制住居並要求每日須按時向派出所報到。

請繼續往下閱讀...

然而，檢方調查發現，鍾男在去年逃亡前後，人明明在外地甚至已在國外，派出所的報到紀錄卻仍有簽名。檢警質疑有派出所官警收受好處或偽造簽名予以掩護，今日由台北地檢署檢察官指揮調查局台北市調查處、警政署政風室及信義分局展開行動。除了約談李姓、古姓、梁姓3名副所長外，檢調也約談鍾男的葉姓友人等共4名被告及19名證人到案。

信義分局表示，分局是在刑案偵查過程中，主動發現內部人員疑涉不法，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」立場，第一時間報請台北地檢署嚴查。分局強調，將視偵審結果擬議當事人懲處，並追究相關人員的考監責任，絕不庇縱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法