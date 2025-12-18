男交往國小女網友「越線」判3年10月 二審這原因緩刑

台中高分院改判男子2年徒刑，緩刑5年。示意圖。（資料照）

南投縣男子透過社群平台認識國小女童，明知對方未滿14歲，多次違反女童明確拒絕意願，甚至企圖性侵未果挨告，一審法官判處3年10月。男子上訴，台中高分院審酌，男子已賠償40萬元，與對方和解，二審改判2年徒刑，緩刑5年。

男子與女童經網路認識，形成所謂「交往關係」，但女童未成年，心智尚未成熟，男子未保持合理分際，多次在私下相處時作出超出界線的行為，對女童造成心理恐懼與不安，法院認定，男子曾企圖侵害女童，雖最終未成功，但已達刑法上未遂階段。

偵查與審理中，男子坦承部分行為，對侵害程度有所辯解，一審法官綜合女童陳述及其他證據，認定被告反覆違反未成年人意願，造成實質影響，犯罪事證明確，判處男子有期徒刑3年10月，男子不服上訴。

台中高分院審酌，案發後男子已坦承犯行，並積極與被害人家屬以40萬元達成調解及賠償完畢，被害人及家屬也同意減輕被告之刑並予以緩刑，法官認為給予改過機會，改判2年有期徒刑、緩刑5年，並於緩刑期內接受地檢署舉辦的5場法治教育，期間付保護管束。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

