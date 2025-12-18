為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    法律人才看過來！士檢增補檢察官助理 助攻打詐等重大案件

    2025/12/18 15:48 記者劉詠韻／台北報導
    士檢說明，檢察官助理以約用人員方式進用，主要協助檢察官辦理偵查、公訴及相關案件的輔助業務，工作內容包括分析案件爭點、彙整事證資料等。（記者劉詠韻攝）

    士檢說明，檢察官助理以約用人員方式進用，主要協助檢察官辦理偵查、公訴及相關案件的輔助業務，工作內容包括分析案件爭點、彙整事證資料等。（記者劉詠韻攝）

    因應詐欺及重大及複雜案件犯罪手法日益翻新，為持續強化偵查量能、提升整體辦案效能與品質，士林地檢署經法務部向行政院爭取，並獲核定增補檢察官助理員額後，目前已完成相關規劃，將正式啟動115年度檢察官助理公開甄選作業，誠摯邀請具法律專業背景與服務熱忱的優秀人才加入團隊。

    士檢說明，檢察官助理以約用人員方式進用，主要協助檢察官辦理偵查、公訴及相關案件的輔助業務，工作內容包括分析案件爭點、彙整事證資料、進行法律問題研究，以及製作卷證分析報告與附表等；而在詐欺案件、國民法官法案件及其他重大複雜案件的偵辦過程中，檢察官助理扮演關鍵支援角色，有助於提升案件處理效率與品質。

    本次甄選進用後，待遇採月薪制，並依規定支給加班費、年終獎金等相關福利。甄選方式原則上採筆試及口試辦理，報名資格、甄選程序及應備文件，均詳載於士林地檢署公告的甄選簡章。

    士檢並指，本次甄選報名截止時間為2026年1月9日（星期五）下午5時30分止，歡迎有志投入司法實務、共同守護社會治安與人民財產安全的民眾，把握機會踴躍報名；針對甄選簡章及相關資訊，有興趣的民眾可至士林地檢署全球資訊網站查詢。

